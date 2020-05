Detran.RJ cancela exames práticos de direção

Matéria publicada em 11 de Maio de 2020, 19:49 horas

Rio de Janeiro – O Detran.RJ cancelou todos os exames práticos de direção veicular por tempo indeterminado devido à pandemia da covid-19. As provas estavam sendo reagendadas a cada ampliação do tempo de contingenciamento decretado pelo governador Wilson Witzel, mas com o distanciamento da marcação inicial é mais prudente o cancelamento para que ocorra uma remarcação após a crise.

Os candidatos que já estavam agendados terão os exames transferidos para datas posteriores e serão informados com antecedência sobre a nova data de agendamento. Os locais e horários permanecerão os mesmos. Assim que as autoridades competentes autorizarem a retorno das atividades, todos serão informados para que nenhum usuário seja prejudicado e possam se preparar para as provas práticas.

Vale lembrar que desde o início do contingenciamento todas as aulas teóricas e práticas ministradas pelas autoescolas do estado também foram canceladas. Em caso de dúvidas, o cidadão pode acessar o site do departamento (www.detran.rj.gov.br) ou as redes sociais oficiais do Detran.RJ (Facebook, Twitter e Instagram).