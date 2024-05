Detran.RJ faz mutirão especial para serviços de habilitação neste sábado

Sul Fluminense – O Detran.RJ vai realizar neste sábado (25) um mutirão especial para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ao todo, serão disponibilizadas 790 vagas em 14 postos de atendimento na capital, na Região Metropolitana e no interior do Estado. A lista de postos e o horário de funcionamento estão informados adiante.

Serão disponibilizados os serviços de primeira habilitação, renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e emissão da segunda via do documento, entre outros.

Para ter acesso ao serviço, é necessário um agendamento prévio que pode ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo Teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4141 e 3460-4042. Para realizar os serviços disponibilizados no mutirão, é necessário que o usuário pague o Duda correspondente, que pode ser obtido no site do Bradesco (www.bradesco.com.br).

Lista de postos participantes e horário de atendimento

– Volta Redonda – Rodovia dos Metalúrgicos, 1189, loja 93, São Geraldo – Das 8h às 12h

– Angra dos Reis – Estrada Municipal do Marinas, 91, salas 328 a 330 – Das 8h às 12h

– Valença – Praça Paulo de Frontin, 22 A – Das 8h às 12h

– Piraí – Rua Santos Dumont, 156, loja 1 – Das 8h às 12h