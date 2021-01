Detran-RJ passa a emitir CRV digital

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2021, 10:38 horas

Rio de Janeiro – O Detran passa a emitir o Certificado de Registro do Veículo (CRV) de forma digital, conforme determinação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O sistema já é utilizado para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) e deve ser acessado pelo aplicativo. O CRV – utilizado para a compra e venda do veículo sofrerá mudança também no nome e passa a se chamar ATPV-e (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital).

Os CRVs em papel já emitidos e que estão em poder dos proprietários, continuarão valendo. E só serão substituídos pelo documento digital quando o veículo passar por alguma alteração de característica, mudança de estado ou município, ou quando for realizada nova transação de compra e venda, ou também se o documento em papel for perdido. O novo documento de transferência de propriedade (ATPV-e) será a declaração que o comprador e vendedor terão que fazer no Detran, informando sobre a intenção de venda do veículo. Nesse momento, o Detran emitirá o ATPV digital ou ATPV-e, pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042, ou pelo site do departamento www.detran.rj.gov.br.

Após o agendamento tanto vendedor, como comprador registrarão, respectivamente, a Comunicação de Venda e a Transferência de Propriedade. A Comunicação de Venda pode ser feita no Detran ou nos cartórios. Já a Transferência de Propriedade deve ser feita somente no Detran. Para ambos os serviços é necessário efetuar o pagamento do Duda.