Detran RJ prorroga prazo de licenciamento para veículos

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 12:11 horas

Rio de Janeiro – O Detran.RJ prorrogou para o dia 31 de outubro o prazo de licenciamento para os veículos com finais de placa 0, 1 e 2. Com a ampliação do prazo, os motoristas ganharam mais tempo para retirar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) 2020, seja ele físico, impresso nas unidades do departamento, ou digital, pelo aplicativo.

Confira o novo calendário:

– Finais de placa de 0 a 6: até 31 de outubro de 2020

– Finais de placa de 7 a 9: até 30 de novembro de 2020

O Detran.RJ entende que, neste momento atípico, é prudente adotar medidas que evitem correria aos postos e, consequentemente, aglomerações. Por isso, o departamento vem prorrogando prazos, alterando procedimentos e disponibilizando novas tecnologias. De forma planejada, o órgão implementou o CRLV digital, que tem a mesma validade do documento em papel, e adotou o modelo drive-thru nos postos de vistoria, minimizando os riscos de contaminação e agilizando o atendimento. Mesmo com o cenário de pandemia, o número de veículos licenciados antes do primeiro prazo de licenciamento já é 10% maior do que no ano passado. Até o momento, mais de dois milhões de licenciamentos já foram realizados.

CRLV digital: opção mais prática e segura de licenciar o veículo

O Detran.RJ orienta proprietários de veículos a baixarem o CRLV digital, que substitui completamente o documento obtido no órgão. O procedimento pode ser feito integralmente online pelo aplicativo “Carteira Digital de Trânsito” do Denatran, disponível gratuitamente para os sistemas Android e IOS. O documento digital pode ser acessado em até cinco dispositivos como celulares ou tablets. Basta estar em dia com o pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas (GRT), que pode ser emitido no site do Bradesco, pelo link https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/pagamentos.shtm , e do seguro obrigatório (DPVAT), disponível no site da seguradora Líder, no link https://pagamento.dpvatsegurodotransito.com.br/.

No aplicativo Carteira Digital, um tutorial explica como realizar o procedimento, no link: https://servicos.serpro.gov.br/carteira-digital/. O primeiro passo é se registrar, pelo próprio aplicativo, no gov.br, que é o cadastro do governo federal para documentação em geral. Nele, o motorista também pode baixar a CNH Digital, válida em todo o território nacional. O passo a passo para obter o documento digital está disponível no link: https://youtu.be/qXAS5N1KtQg .

Confira também a explicação abaixo:

Instale o aplicativo CDT – Carteira Digital de Trânsito no seu celular

Cadastre o usuário

– Uma vez instalado o app, abra e selecione: “Entrar com gov.br”

– Na tela seguinte, informe CPF e selecione “Próxima”

– Na próxima tela, crie uma conta e, após criá-la, retorne ao aplicativo e clique em “Entra com gov.br

Baixe o CRLV Digital

– Faça o login

– Selecione “Veículos”

– Informe o número do Renavam e o Número de segurança do CRV (é o antigo DUT, com 12 caracteres)

– Selecione “Incluir” e estará pronto o seu CRLV Digital.

Outro ponto importante é que o número de segurança do CRV (Certificado de Registro do Veículo) está disponível somente neste documento, que também é conhecido como documento de compra e venda ou antigo DUT (Documento Único de Transferência). Está localizado na parte superior direita do documento.

Caso ocorra algum erro no processo, antes de recorrer ao teleatendimento, verifique se o número de segurança incluído no aplicativo foi do CRV (Certificado de Registro do Veículo), localizado na parte superior direita do documento, e não do CRLV dos anos anteriores. Os documentos são parecidos e muitas pessoas podem confundir. Em alguns casos também é preciso acrescentar um zero antes do número de segurança que consta no CRV para completar 12 dígitos exigidos no aplicativo do governo federal.

Se o acesso no aplicativo for feito corretamente e o documento 2020 não for encontrado, procure o Detran.RJ pelo teleatendimento (21 3460-4040 e 3460-4041) para verificar a situação. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a emissão do CRLV 2020 é a garantia de que o veículo está regular junto ao departamento de trânsito estadual.

Licenciamento vencido

Caso o veículo seja abordado numa operação de fiscalização do Detran.RJ, o proprietário terá sete dias úteis para regularizar a situação. Se o licenciamento for realizado nesse período, o auto de infração é cancelado. Caso não seja realizado dentro do prazo, além da cobrança da multa, entrará uma restrição no prontuário do veículo, que poderá ser removido caso seja parado em uma nova operação de fiscalização do órgão.

Emissão em unidades do Detran

Para emitir o CRLV em uma das unidades do Detran, é preciso agendamento prévio pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042.