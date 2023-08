Detran-RJ realiza mutirão para emitir carteiras de habilitação em nove postos

Estado do Rio – O Detran.RJ vai promover um mutirão, de atendimentos, neste sábado (19), para os serviços de habilitação. Serão disponibilizadas 1.020 vagas em nove postos de todo o Estado do Rio. Os serviços oferecidos são primeira habilitação, renovação de CNH, emissão da segunda via do documento, entre outros.

As vagas já estão abertas para agendamento no site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br) ou pelo tele atendimento (pelos telefones 21 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042). Lembrando que para realizar os serviços de habilitação o usuário precisa ter pago o Duda correspondente. O boleto pode ser obtido no site do Bradesco (www.bradesco.com.br).

Além de oferecer vagas extras à população, o atendimento aos sábados permite que o usuário que não dispõe de tempo livre em horário comercial possa realizar o serviço no fim de semana.

Confira a lista dos postos de Habilitação participantes e os horários de atendimento em cada posto:

Volta Redonda – 8h às 12h

Shopping Aerotown – 8h às 12h

Belford Roxo – Carrefour – 8h às 12h

Macaé – 8 às 12h

Niterói Shopping – 9h às 13h

Nova Iguaçu Shopping – 10h às 14h

Campos I (Rua Barão de Miracema) – 8h às 12h

Rio das Ostras – 8h às 12h

Resende – Shopping Pátio Mix – 10h às 14h