Detran terá clínica credenciada para perícia de PCDs na região

Volta Redonda – A partir do início desse ano, as pessoas com deficiência residentes em Volta Redonda, que precisam renovar a carteira de habilitação, não precisarão ir a sede do Detran, no centro do Rio de Janeiro, para fazer perícia médica. Agora as perícias são feitas em clínicas conveniadas na própria cidade. A indicação nº 0118/2023 foi feita pelo deputado estadual Munir Neto (PSD), que se reuniu com o presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran), Gláucio Paz, na quarta-feira (6), quando soube que a solicitação foi atendida.

“Essa foi a primeira indicação que fizemos assim quando chegamos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em 2023. Não era certo fazer com que os PCDs tivessem que se deslocar para o centro do Rio de Janeiro para renovar sua CNH. Além de indicação legislativa, sempre solicitei essa pauta com todos os presidentes durante as trocas de gestão e fico muito feliz por ter sido atendido”, destacou Munir.

Outro assunto discutido pelo deputado, foi a melhoria no atendimento de alguns postos do Detran de diversos municípios do Sul Fluminense. De acordo com Munir, o seu gabinete recebe muitas reclamações de usuários que foram repassadas para o presidente.

“A gente recebe alguns pedidos de melhoria no atendimento de algumas unidades do Sul Fluminense. O Glaucio me informou que já houve uma melhora boa na liberação de agendamentos para os postos de vistoria, CNH ou Identificação Civil de diversas cidades aqui da nossa região e se colocou à disposição para vir no Sul Fluminense, conversar com os prefeitos e estudar ampliação e melhorias de infraestrutura para as nossas unidades”, concluiu.

