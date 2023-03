Detro amplia fiscalização do transporte intermunicipal na região - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de março de 2023, 14:41 horas

Após reunião do deputado Jari com o presidente do órgão, nesta semana, fiscais estiveram em Volta Redonda, Barra do Piraí e Barra Mansa

Sul Fluminense – O Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro) está intensificando a fiscalização no transporte intermunicipal no Sul Fluminense. O pedido partiu do deputado estadual Jari Oliveira (PSB) depois de encontro com o presidente do órgão, Leonardo Matias, na última quarta-feira, dia 1º. Fiscais do Detro-RJ já estiveram em Volta Redonda, no terminal da Ponte Alta; no Centro de Barra do Piraí; e, na manhã desta sexta-feira, dia 03, no Boa Vista II, em Barra Mansa.

“A atuação do Detro é fundamental para coibir irregularidades, desde o estado de conservação dos ônibus, até a questão do cumprimento dos horários, uma das principais queixas da população. As pessoas têm direito a um serviço de transporte com o qual elas possam realmente contar nos horários que mais precisam”, reforçou Jari.

O deputado explicou que irá lutar para garantir um transporte público de qualidade para a população. “É necessário que o Detro siga com as fiscalizações periódicas para que toda população que depende do transporte público para trabalhar, estudar, cuidar da saúde e até para o lazer tenha o seu direito garantido. Vou seguir ouvindo os moradores da região e continuar acompanhando a situação do transporte intermunicipal no Sul Fluminense”, afirmou o deputado.

Jari se reúne com a coordenadoria regional de Educação do Estado

O deputado Jari, que é membro da Comissão de Educação da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), reuniu-se na manhã desta sexta-feira, 03, com o diretor regional Administrativo do Sul Fluminense, Vitor Ricardo de Azevedo Fonseca. O encontro foi na sede da Regional Médio Paraíba da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ), no bairro São João, em Volta Redonda.

O deputado estadual se colocou à disposição dos servidores da Coordenadoria Regional e pontuou questões observadas durante visitas aos colégios da rede estadual em cidades da região.

“Educação é um direito fundamental e acredito que a qualidade do ensino passe por várias vertentes: o respeito mútuo entre a Regional e a direção das escolas, a valorização do profissional da Educação, condições ideais de trabalho nas instalações, além, é claro, do acolhimento ao aluno com professores para todas as disciplinas, boa merenda e conforto para propiciar melhor aprendizado”, disse o deputado.