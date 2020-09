Detro aplica 65 multas em ônibus intermunicipais

Matéria publicada em 23 de setembro de 2020, 17:45 horas

Rio de Janeiro – O Departamento de Transportes Rodoviários (Detro-RJ) realizou operações simultâneas de fiscalização em 16 pontos do estado. O objetivo foi verificar os serviços prestados pelas empresas de ônibus intermunicipais e o cumprimento das normas sanitárias, em função da pandemia da Covid-19. Na manhã quarta-feira (23), os agentes aplicaram 65 infrações. Outras ações estavam previstas ao longo do dia.

Os agentes registraram autuações por questões referentes a problemas de acessibilidade, mau estado de conservação dos veículos, falta de selo de vistoria, documentação irregular, descumprimento de horários e itinerário e paralisação de linha, entre outros.

O terminal com mais irregularidades encontradas foi o João Goulart, em Niterói, com 14 multas. As operações aconteceram também na rodoviária do Novo Rio e nos terminais de Campo Grande, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Nilópolis, Queimados, Seropédica, Itaguaí, Volta Redonda, Angra dos Reis, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Macaé e Petrópolis.

O Detro vem intensificando as fiscalizações nos coletivos intermunicipais em todo o estado, a fim de garantir um transporte seguro e de qualidade para a população. Este ano, 973 multas foram aplicadas nas empresas de ônibus. Os cidadãos podem colaborar encaminhando denúncias à Ouvidoria, pelos seguintes canais: telefone (21) 3883-4141, e-mail – ouvidoria@detro.rj.gov.br ou WhatsApp (21) 98596-8545. Além das operações de inteligência, essas informações ajudam a nortear as fiscalizações.