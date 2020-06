Detro mantém isolamento de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral por ônibus

Matéria publicada em 8 de junho de 2020, 17:50 horas

Transporte intermunicipal por ônibus é restabelecido no restante do estado, mas os três municípios ficam de fora

Volta Redonda – Uma portaria assinada pelo presidente do Detro, Cleber Ribeiro Afonso, restabelece, com restrições, o transporte intermunicipal no Estado do Rio. A medida, porém, mantém Volta Redonda, Barra Mansa e Pìnheiral isoladas do restante do Estado do Rio por ônibus, já que continua proibida a circulação de ônibus intermunicipais a partir dessas cidades ou com destino a elas.

As medidas que isolaram os três municípios foram tomadas no dia 8 de abril, e abriram apenas algumas exceções, para municípios próximos às três cidades. Como antes, o transporte entre essas três cidades prossegue. Para outros municípios, só algumas linhas funcionam.

As linhas de outros municípios, além de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral, são as seguintes:

P104 Piraí – Barra Mansa (via Volta Redonda)

P720 California – Ponte Alta

P725 Quatis – Porto Real -Volta Redonda

P135 Barra do Piraí – Barra Mansa (via Volta Redonda)

P145 Barra do Piraí – Ponte Alta

P185 Resende – Volta Redonda

P180 Resende – Barra Mansa

P425 Passa Três – Barra Mansa

P551 Lídice – Barra Mansa (via Rio Claro)

Restante do Estado do Rio

Deverão operar com ocupação limitada ao número de assentos do veículo as seguintes linhas: que fazem a ligação entre os municípios da Região Metropolitana; entre os municípios do interior do estado; e as de transporte complementar, em qualquer região. De acordo com o decreto, fica vedado o transporte de passageiros em pé.

Já as linhas que fazem a ligação entre a Região Metropolitana e o interior deverão operar com até 50% dos assentos ocupados, nos veículos tipo Rodoviário, e apenas com passageiros sentados, no caso dos veículos tipo Urbano. A fiscalização do cumprimento dessas medidas será realizada pelo Detro, com auxílio das Forças Policiais.

Medidas de prevenção

Nos transportes coletivo e individual, permanece obrigatório o uso de máscara de proteção respiratória. Cabe às concessionárias disponibilizar álcool em gel 70% ou produto higienizador com eficácia semelhante em todas as estações de trem, metrô e barcas, assim como nos ônibus urbanos e rodoviários do estado. Além disso, as concessionárias devem manter os procedimentos de limpeza e desinfecção específicos para a mitigação da disseminação do vírus em veículos, embarcações, composições e estações.

Veja a íntegra do decreto: Portaria Detro