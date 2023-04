Detro multa 14 ônibus durante fiscalização

Matéria publicada em 28 de abril de 2023, 18:26 horas

Ações ocorreram em diversos terminais rodoviários fluminenses. Onze veículos foram encaminhados à garagem

Estado do Rio – O Detro-RJ esteve, nesta sexta-feira (28), em 11 terminais rodoviários do Estado do Rio como parte da ação especial de fiscalização do Dia do Trabalhador 2023. Fiscais inspecionaram 117 ônibus e aplicaram 14 multas, ocasionando o recolhimento à garagem de 11 deles.

A irregularidade mais recorrente foi a de trafegar com selo ou certificado de autorização de tráfego vencido e/ou rasurado, acumulando sete notificações, seguida pelo mau estado de assentos e estruturas e a falta de autorização para transporte remunerado de passageiros, com duas notificações cada uma. Outros três veículos também foram multados por não cumprir o quadro de horários determinado, por irregularidades nos indicadores luminosos e por não respeitar normas de acessibilidade, respectivamente.

As ações ocorreram no Terminal Rodoviário do Rio; Terminal Rodoviário João Goulart e no Terminal Rodoviário Roberto Silveira, ambos em Niterói; Terminal Rodoviário de Nova Iguaçu; Terminal Rodoviário De Volta Redonda; Terminal Rodoviário de Cabo Frio; Terminal Rodoviário Roberto Silveira, em Campos dos Goytacazes; Terminal Rodoviário de Itaperuna; Terminal Rodoviário Norte de Nova Friburgo; Terminal Rodoviário de Teresópolis; e no Terminal Rodoviário Leonel Brizola, em Petrópolis.