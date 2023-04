Detro multa 30 veículos e apreende 27 durante a ‘Operação Páscoa’

Matéria publicada em 10 de abril de 2023, 15:30 horas

Sul Fluminense – A fiscalização do Detro-RJ multou trinta veículos e apreendeu 27 durante os quatro dias da “Operação Páscoa”, realizada em diversos pontos do Estado do Rio de Janeiro. Dezoito ônibus intermunicipais foram multados, sendo quinze deles recolhidos, além da autuação e apreensão de doze veículos particulares realizando transporte de passageiros sem autorização. Os agentes fiscalizaram 141 ônibus durante o feriado, além de abordarem cerca de 200 carros.

As irregularidades encontradas nos ônibus foram: bancos em mau estado, atraso superior a 10 (dez) minutos, iluminação deficiente ou inexistente, trafegar com ausência ou defeito no ar-condicionado, descumprir normas de acessibilidade, falta de selo ou certificado de autorização de tráfego, portar selo ou certificado de autorização de tráfego vencidos ou rasurados.

As operações nos ônibus aconteceram nos terminais da Rodoviária do Rio, de Nova Iguaçu, Volta Redonda, João Goulart e Roberto Silveira, em Niterói. Já as ações de repressão ao transporte irregular, se concentraram no entorno da Rodoviária do Rio.

A população pode denunciar irregularidades entrando em contato com a Ouvidoria do Detro pelo e-mail [email protected] ou pelo número (21) 3883-4141.