Detro regulamenta bloqueio do transporte intermunicipal para Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral

Matéria publicada em 8 de abril de 2020, 10:39 horas

Portaria abre exceção para algumas linhas, que só poderão transportar trabalhadores considerados essenciais

Sul Fluminense – O Detro (Departamento de Transportes Rodoviários) baixou a portaria que regulamenta o a proibição de transporte intermunicipal de passageiros por ônibus de e para Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral. O transporte entre essas três cidades prossegue normalmente. Para outros municípios, só algumas linhas, mencionadas mais abaixo nesta reportagem, vão funcionar, transportando apenas passageiros sentados, e com a determinação de só haver um ponto em cada cidade. Não haverá paradas no meio do trajeto.

As linhas de outros municípios, além de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral, serão as seguintes:

P104 Piraí – Barra Mansa (via Volta Redonda)

P720 California – Ponte Alta

P725 Quatis – Porto Real -Volta Redonda

P135 Barra do Piraí – Barra Mansa (via Volta Redonda)

P145 Barra do Piraí – Ponte Alta

P185 Resende – Volta Redonda

P180 Resende – Barra Mansa

P425 Passa Três – Barra Mansa

P551 Lídice – Barra Mansa (via Rio Claro)

Haverá fiscalização nos embarques dessas linhas e só poderão viajar os seguintes profissionais:

I – servidores públicos em serviço, inclusive aqueles relacionados às forças armadas, bombeiro militar, e agentes de segurança pública;

II – profissionais do setor de saúde em geral, inclusive individuais que prestem serviços de atendimento domiciliar, excetuando-se os serviços de natureza estética;

III – profissionais do setor de comércio relacionados aos gêneros alimentícios, tais quais mercados, supermercados, armazéns, hortifrútis, padarias e congêneres, farmácias drogarias e pet shops, revendedores de água e gás;

IV – profissionais do setor de serviços tais quais transporte e logística em geral, como transportadoras, portos e aeroportos, motoristas de transporte público, correios, e congêneres, serviços de entregas, distribuidoras, fornecimento de catering, bufê e outros serviços de comida preparada, asseio e conservação, manutenção predial, empregados em edifícios e condomínios, vigilância e segurança privada, lavanderias hospitalares, veterinárias, funerárias, imprensa, serviços de telecomunicação, postos de gasolina, bancário, internet, call center e serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para suporte de outras atividades previstas nesta Resolução, advogados e serviços de advocacia;

V – profissionais do setor industrial que exerçam atividades nas indústrias de alimentos, bebidas, farmacêutica, material hospitalar, material médico, produtos de higiene, produtos de limpeza, ração animal, óleo e gás, serviços de apoio às operações offshore, refino, coleta de lixo, limpeza urbana e destinação de resíduos, distribuidoras de gás e energia elétrica e companhias de saneamento.

VI – pacientes em tratamento de saúde, com até 1 (um) acompanhante, desde que munidos de atestado médico, agendamento ou outro documento comprobatório da condição médica.

VII – profissionais cuidadores de idosos sem comprovação empregatícia, devidamente munidos de documento pessoal acompanhado de declaração assinada, conforme modelo oficial disponibilizado no sítio eletrônico oficial do Governo do Estado, criado para o enfrentamento da pandemia de coronavírus: https://coronavirus.rj.gov.br/

Veja aqui a íntegra da portaria: IOERJTraceableFile5e8dcff6b1865