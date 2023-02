Detro-RJ aplica 238 multas no mês de Janeiro - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2023, 16:48 horas

Ônibus intermunicipais lideraram o ranking e somam 141 autuações



Rio – Durante o mês de janeiro, o Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro) aplicou 238 multas durante várias operações espalhadas pelo estado. As ações verificaram ônibus e vans intermunicipais, além de coibir o transporte irregular de passageiros. Foram multados, no total, 141 ônibus; 40 vans e 57 veículos realizando transporte irregular de passageiros.

As principais irregularidades flagradas nos ônibus intermunicipais foram o descumprimento do quadro de horários, mau estado de conservação, descumprimento de portarias e decretos e questões relacionadas à acessibilidade. Já entre as vans intermunicipais, o desvio de itinerário e o excesso de passageiros foram as principais irregularidades flagradas.

A população pode denunciar irregularidades pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp ‘Fale Detro’ (21) 98596-8545. Além das ações de inteligência, as informações ajudam a nortear as fiscalizações.