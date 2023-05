Detro-RJ faz fiscalização de combate à importunação sexual em Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de maio de 2023, 15:47 horas

Volta Redonda – Em março deste ano, um homem foi preso por importunação sexual, no Retiro. Dentro de um ônibus, ele passou a mão em uma passageira. Outras duas mulheres testemunharam o fato, que foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Aconteceu em um coletivo municipal, mas poderia ter ocorrido em um transporte intermunicipal. Foi por isso que nesta quarta-feira (3), o Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio (Detro-RJ) realizou a operação ‘Mulher Segura’ em 14 pontos do Estado do Rio – um deles foi a Rodoviária Francisco Torres, em Volta Redonda.

A ação teve por objetivo fiscalizar o cumprimento de uma portaria, editada pelo Detro, que estabelece o uso obrigatório de cartazes contra o assédio sexual em toda a frota regulamentada. O não cumprimento da medida acarreta multa de R$ 4.219,56. Ao todo, segundo o departamento, foram aplicadas 27 multas, sendo 10 delas por descumprimento da determinação de afixar cartazes informativos contra o assédio e importunação sexual.

Dos 185 ônibus fiscalizados, 17 foram autuados. Além da ausência do cartaz em 10 coletivos, os agentes do Detro também flagraram a recusa de passageiros sem motivo justificado; falta de espaço reservado para colocação de avisos ou anúncios nos veículos, terminais ou guichês; além de um coletivo que sequer possuía autorização para realizar transportes de passageiros. Entre as vans intermunicipais, 48 foram vistoriadas e 10 multas foram aplicadas.

Dois dos veículos foram flagrados sem o cartaz contra o assédio e os agentes ainda verificaram vans com excesso de passageiros, alterando itinerário e características da van, além de um motorista que conduzia o veículo de maneira agressiva, colocando em risco a integridade física dos passageiros ou de terceiros. De acordo com o Detro-RJ, as reclamações constantes recebidas na Ouvidoria do departamento apontam um grande número de assédios dentro do transporte público intermunicipal.