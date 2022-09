Dezenas de doadores foram atraídos no sábado ao hemonúcleo de BM

Matéria publicada em 25 de setembro de 2022, 12:09 horas

Barra Mansa- A solidariedade movimentou todos na manhã de sábado, onde o Hemonúcleo de Barra Mansa recebeu dezenas de doadores de sangue. A unidade funcionou em caráter especial, das 7h às 11h, para promover e alavancar as doações de sangue no município.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, explicou que a ação tem o intuito de dar a oportunidade para que novos doadores possam doar, sem gerar empecilhos na vida do doador. “A nossa unidade tem passado por momentos de instabilidade na questão do estoque diário, devido às baixas temperaturas e da própria procura da população. Por isso, pensamos na alternativa de funcionar neste sábado, para atrair aqueles que não tem tempo durante a semana, e para aqueles que quiserem conhecer nosso espaço”.

A moradora do bairro Vila Nova, Giulia Carvalho, de 21 anos, foi uma das primeiras na fila para doar. “Estava esperando por um sábado para poder doar, pois trabalho e estudo na cidade vizinha, o que me impede de doar durante a semana”, completando que foi muito bem assistida por toda a equipe da unidade.

“As meninas do Hemonúcleo me trataram com muita atenção, foi a minha primeira de muitas que estão por vir”, acrescentou.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Já para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. Deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar seis meses após a realização da mesma.

O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. Quem for doar pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155. Ambos ficam no Centro da cidade.