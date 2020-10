Dia D da multivacinação será no próximo sábado em Angra dos Reis

Matéria publicada em 14 de outubro de 2020, 10:49 horas

Angra dos Reis – No próximo sábado (14) será o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação e mais de 30 postos de saúde espalhados por Angra dos Reis abrirão de 9h às 16h para atender moradores que ainda não se imunizaram.

As unidades de saúde oferecerão vacinas da poliomielite para crianças a partir de 12 meses e menores de cinco anos de idade, e a do sarampo, para adultos de 20 a 49 anos.

A campanha vai até o fim deste mês, por volta do dia 30 de outubro, e interessados podem procurar nos postos que possuem sala de vacina. O cartão de vacina deve ser levado.

Unidades

As unidades de saúde que funcionarão no Dia D do primeiro distrito são as ESF (Estratégia Saúde da Família) Sapinhatuba 1 e 3, Marinas, Balneário, Morro da Glória / Peres, Bonfim, Morro da Carioca e Clínica da Família Centro.

No segundo distrito são as ESF Japuíba 1, 2 e 3, Belém, Areal 2/Campo Belo 2, Campo Belo 1, Nova Angra 1, Nova Angra 2, Areal 1, Pontalm, Serra D’ Água, Banqueta 1, Banqueta 2, Gamboa e Encruzo.

No terceiro distrito são as ESF Camorim Pequeno, Camorim 1 e 2, Jacuecanga 1,2, 3 e 4, Caputera, Petrobras, UBS (Unidade Básica de Saúde) Monsuaba, Portogalo e Cantagalo.

Já no quarto distrito são as ESF Perequê 1, 4 e 5, Frade, Bracuí e Boa Vista. Por fim, no quinto distrito são as ESF Abraão e Provetá.