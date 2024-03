 ‘Dia D de combate à dengue’ será realizado em Barra Mansa neste sábado

Barra Mansa – Com o tema ‘Todos contra dengue’, Barra Mansa realiza o Dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, Zika e Chikungunya -, neste sábado (2). As ações de panfletagem e orientação do Programa Municipal de Controle da Dengue acontecerão das 8h às 13h, simultaneamente, no Parque Centenário, no Centro; na Praça das Nações Unidas, no Ano Bom; na Praça Juscelino Kubitschek, na Vista Alegre; e na Policlínica, na Região Leste.

A médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, enfatizou como a colaboração da população é essencial para que o combate ocorra de forma efetiva. “Estamos passando por um momento complicado com o aumento de casos e a ajuda da população é de suma importância. Os agentes estarão orientando os moradores acerca dos cuidados para a prevenção. Explicaremos os ‘10 minutos salvam vidas’, que se trata de tirar 10 minutos por semana para fazer a inspeção da casa e quintal para a eliminação de todo recipiente com água parada.”, frisou.

As denúncias sobre imóveis e terrenos que apresentem condições favoráveis ao desenvolvimento do mosquito podem ser feitas à Vigilância Ambiental pelo telefone: (24) 3512-0722.