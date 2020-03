Dia D de Combate ao Sarampo acontece em Volta Redonda

Matéria publicada em 5 de março de 2020, 18:26 horas

Volta Redonda – O município aderiu à campanha nacional para colaborar com a interrupção da circulação do vírus do sarampo no Brasil e promove neste sábado (07), o terceiro Dia D de vacinação contra a doença neste ano. Todas as 46 unidades da Atenção Básica em Saúde vão funcionar das 8h às 17h para atender o público-alvo, formado por crianças a partir de seis meses e adultos até os 59 anos.

O prefeito Samuca Silva afirmou que o município, apesar de não ter registro de caso de sarampo, está engajado na campanha de erradicação do sarampo no país.

– Sabemos que somente ampliando a cobertura vacinal vamos alcançar esse objetivo. Já vacinamos cerca de dez mil pessoas nos primeiros dois meses de 2020 e vamos continuar na campanha – disse.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Milene Paula de Souza, confirma que a procura pelas unidades foi realmente expressiva nos dois primeiros meses do ano.

– Mas convidamos a toda população alvo que compareça à unidade para atualização do cartão vacinal – falou.

O secretário de Saúde de Volta Redonda, Alfredo Peixoto, acredita que o funcionamento das unidades no sábado facilita o acesso de toda família à vacina.

– Pretendemos manter a meta alcançada nos outros dois Dias D de vacinação de 2020, imunizando cerca de três mil pessoas – disse.

Independente da campanha nacional, todas as unidades da Atenção Básica de Volta Redonda disponibilizam a vacina contra o sarampo durante todo o ano. A dose deve ser ministrada aos 12 meses com reforço aos 15 meses. Entre os adultos, são indicadas duas doses até os 59 anos. Acima dos 59 anos, o estado vacinal do paciente e o cenário de incidência da doença no caso de viagem para área endêmica devem ser avaliados.