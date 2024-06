Dia D: Resende disponibiliza vacinação contra a poliomielite

Neste sábado (8), a Prefeitura de Resende participará da campanha nacional de Dia D de vacinação contra a poliomielite. A vacinação ocorrerá das 9h às 12h nos postos de saúde, o Centro Municipal de Imunização, a Policlínica do Manejo e a Clínica da Família.

O Secretário de Saúde, Raone da Silva Fernandes, destaca a importância da adesão à campanha.

– Esta é uma oportunidade crucial para garantirmos que nossas crianças estejam protegidas contra a poliomielite e outras doenças. É somente por meio da vacinação que conseguimos manter a situação de erradicação da doença no Brasil – disse.

Para participar, é necessário levar o CPF ou cartão do SUS e a caderneta de vacinação, que será atualizada com as doses atrasadas. Além da vacina contra a poliomielite, as vacinas de rotina também estarão disponíveis.

Segundo o Ministério da Saúde, “a poliomielite (paralisia infantil) é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos, por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes e, em casos graves, pode acarretar paralisia nos membros inferiores. Nos casos graves, em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. A doença permanece endêmica em dois países: Afeganistão e Paquistão, com registro de 05 casos em 2021. Nenhum caso confirmado nas Américas. Como resultado da intensificação da vacinação, no Brasil não há circulação de poliovírus selvagem (da poliomielite) desde 1990”.