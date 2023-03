Dia da Água: 12 mil peixes são soltos no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda - Diário do Vale

Dia da Água: 12 mil peixes são soltos no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda

Matéria publicada em 22 de março de 2023, 14:53 horas

Ação faz parte do Programa de Educação Ambiental, implantado há um ano por parceria entre a prefeitura e a CSN

Volta Redonda – Para marcar o Dia Mundial da Água em Volta Redonda, doze mil alevinos (peixes recém-nascidos) de duas espécies nativas foram soltos no Rio Paraíba do Sul. A ação do Programa de Educação Ambiental (PEA), implantado no ano passado, também em comemoração à data, por parceria da Prefeitura de Volta Redonda com a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) e a Fundação CSN, aconteceu na manhã desta quarta-feira, 22 de março, no deck da sede da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), na Ilha São João.

O objetivo do evento, também realizado em 2022, é promover o reforço populacional do rio, contribuindo com a preservação do mais importante curso d’água da região. Para isso, foram introduzidas as espécies curimba (Prochilodus vimboides), em risco de extinção, e o lambari. Representantes das secretarias municipais de Educação (SME) e Meio Ambiente (SMMA), parceiras do PEA; da Defesa Civil; da Gerência de Meio Ambiente da CSN; e do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) participaram da atividade.

Os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental: Gustavo Melo Idelfonso, da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso, no Conforto; e Esther Paz de Lima, do Colégio Getúlio Vargas, no Laranjal, ambos com 14 anos; além da aluna do 7º ano do Ensino Fundamental, Sannya Pitzer de Barros, de 12 anos, da Escola Municipal Paulo VI, no Açude, fizeram questão de ir até a beira do rio para soltar os peixes na água. “Foi muito legal participar desta experiência. Volto para a escola com história para contar”, disse Esther.

A implementadora de Ciências de Anos Iniciais da secretaria de Educação, Shirley Teixeira; a implementadora da Orientação Educacional de Anos Finais, Leiziane Peniche; a implementadora de Ciências de Anos Finais, Mônica Bedê; além da assessora do Departamento Pedagógico da secretaria, Patrícia Romão, também acompanharam os alunos durante a soltura dos alevinos no Rio Paraíba do Sul.

“O Dia Mundial da Água é uma data comemorativa, mas a educação ambiental é trabalhada durante todo ano em nossas unidades. Os três alunos que participaram hoje, com certeza, serão multiplicadores em suas escolas das lições de consciência ambiental que aprenderam aqui”, falou Patrícia Romão.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi representada pela assessora técnica, Lelimar Lopes de Oliveira; e pela analista ambiental, Thaís Ribeiro Aguiar Assis. Lelimar ressaltou a importância da parceria entre a prefeitura e a CSN.

“Trabalhar a consciência ambiental no público jovem desperta a necessidade de cuidar do meio ambiente, sobretudo da água, recurso fundamental para a sobrevivência no nosso planeta”, disse.

O gerente de Meio Ambiente da CSN, Aldo Santana; o coordenador de Meio Ambiente da Empresa, Antônio Carlos Simões; e os analistas da gerência, Gabriel Freitas e Maria Eduarda Alves; além da equipe do PEA, também participaram ativamente da ação.

PEA está voltado para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental em 2023

A coordenadora do programa, Edna Azevedo, explicou que as ações pelo Dia Mundial da Água, neste ano, foram voltadas para os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental (7º, 8º e 9º anos).

Além da soltura de alevinos no Rio Paraíba do Sul, a programação incluiu limpeza no Córrego Bugio, no Siderlândia, com alunos da Escola Municipal Wandir de Carvalho, que fica no bairro, no último dia 14; visitas ao Centro de Pesquisas da CSN, que fica no bairro Bela Vista, por estudantes dos colégios Getúlio Vargas e Profª Themis de Almeida Veira, no dia 15 de março – e ainda há mais duas visitas programadas para os dias 27 e 29 de março com os alunos das escolas municipais Dr. Jiulio Caruso e Paulo VI. No dia 16, alunos da Escola Municipal Prefeito José Juarez Antunes, que fica no São Luiz, estiveram na Floresta da Cicuta – Área de Relevante Interesse Ecológico.

E nessa quarta-feira, teve Cine PEA na sede da Fundação CSN, na Vila Santa Cecília. Alunos do 9º ano dos colégios José Botelho de Athayde, na Vila Americana, e Profª Delce Horta Delgado, no Aterrado, assistiram ao documentário “Entre Rios”, que fala da urbanização da cidade de São Paulo e sobre a transformação sofrida pelos cursos d’água paulistanos durante esse processo. Eles também assistiram à animação francesa “Minúsculos”, que apresenta a jornada de uma joaninha que se perde da família, por intervenção humana, e vira protagonista da guerra travada entre colônias rivais de formigas por torrões de açúcar que restaram de um piquenique.