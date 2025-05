Dia da Dança terá homenagem a Michael Jackson em Porto Real

Porto Real – O Studio RPM fará, neste sábado (3), em Porto Real, a reapresentação do espetáculo “Tributo Imortal”, lembrando os sucessos do cantor Michael Jackson. Também haverá a apresentação do cover do astro americano, Gustavo Mij, que ganhou vários prêmios interpretando o Rei do Pop.

A iniciativa comemora o Dia Internacional da Dança, celebrado na última terça-feira (29).

O evento terá início às 18h, no Ginásio Poliesportivo Tande, no Country Clube. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, pelo Instagram da rpm – @ct_rpm e também serão vendidos na hora do início do evento.