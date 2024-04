Dia da mentira: em 2023, Samu-RJ da capital recebeu quase 40 mil trotes

Estado do Rio – O dia 1º de abril é popularmente conhecido como o ‘Dia da Mentira’. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Rio trava uma luta diária contra o tempo para prestar atendimentos de urgência em toda capital. E um dos desafios da equipe é lidar com a falsa comunicação de demandas – ou seja, mentiras à guisa de ‘brincadeira.

Só no ano passado, a Central 192 recebeu 673 mil ligações e quase 40 mil deste total foram identificadas como trotes, prática que causa prejuízos incalculáveis às ocorrências reais, atrasando ou impossibilitando o atendimento de quem está em situação de emergência. De janeiro a março deste ano, foram registradas 10.693 ligações falsas.

“Quando empenhamos recursos em um evento que não existe, ou seja, é um trote, o cidadão que realmente necessita pode ficar sem atendimento ou ter o seu socorro em um tempo maior do que deveria ser. Em casos graves pode levar à morte, pois o menor tempo de resposta no atendimento é fundamental”, disse o coordenador geral do Samu-RJ, Luciano Sarmento.

O perfil dos ‘trotes’ passa por palavras obscenas, ocorrências com crianças, além de falsos pedidos de socorro. Os treinamentos ajudam na identificação da falsa ligação, evitando o acionamento das equipes nas ruas, além disso, as equipes trabalham na conscientização da população.

“O Samu da capital vem realizando treinamentos nas escolas públicas de modo a educar as crianças e adolescentes e conscientizá-las sobre a importância do atendimento e o quanto o trote pode prejudicar a nossa rotina”, afirmou Sarmento.