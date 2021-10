Dia das Crianças: Shopping de Volta Redonda terá teatro e diversão

Matéria publicada em 10 de outubro de 2021, 17:22 horas

Evento gratuito terá contação de história e show com boneca Bárbara, a partir das 15h30

Barra Mansa – O Dia das Crianças promete ser divertido e encantar todas as idades no Sider Shopping, em Volta Redonda, com as apresentações teatrais de Paulo Rangel. Nesta terça-feira (12), o ator e diretor de teatro envolverá o público com a contação de história “O Amor está no Ar”, às 15h30, com participação da atriz Indieslay Meneguiti.

Logo após, às 16h30, será o momento do show de ventríloquo com a boneca Bárbara. O evento, gratuito e aberto a todos os públicos, acontecerá na Praça de Alimentação do shopping, no 3º piso. A realização seguirá os protocolos vigentes de segurança contra a Covid-19. E, portanto, o público deve estar de máscara e mantendo o distanciamento.

“A arte, durante toda a pandemia, esteve presente nos momentos de distanciamento.

E aos poucos, seguindo todos os protocolos de segurança, está retornando à vida das pessoas de forma presencial. O que para o artista é um momento de grande representatividade”, comemora Rangel.

Ainda segundo o diretor, essas apresentações, de cultura e entretenimento, são atrativas para todas as idades e vão alegrar a data de todas as famílias. O evento faz parte da programação pelo Mês das Crianças, promovida pelo Sider Shopping, localizado na Rua 12, na Vila Santa Cecília.

Serviço

Teatro musical – Dia das Crianças

Data: 12/10 (terça-feira)

Horários

– 15h30: Contação de história “O Amor está no Ar” com os atores Paulo Rangel e Indieslay Meneguiti

– 16h30: Show de ventríloquo com Paulo Rangel e a Boneca Bárbara

Local: Praça de Alimentação do Sider Shopping (3º piso)

Gratuito