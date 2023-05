Dia das Mães: Faturamento no e-commerce foi 45% maior em relação ao ano passado

Matéria publicada em 19 de maio de 2023, 08:23 horas

Estado do Rio – Pequenos e médios empreendedores de comércio virtual do Rio de Janeiro movimentaram R$ 12,5 milhões em vendas no período relacionado ao Dia das Mães – um aumento de 45% em relação ao ano passado, quando o setor faturou R$ 8,6 milhões. Moda foi o segmento que mais se destacou no período, com R$ 4,2 milhões em faturamento, seguido por Acessórios (R$ 1,5 milhão), Joias (R$ 900,5 mil) e Saúde & Beleza (R$ 860 mil). Os dados foram divulgados pela NuvemCommerce, que realiza estudos sobre o comércio eletrônico no Brasil.

– O comércio eletrônico de produtos fluminenses vem crescendo no estado, sobretudo para os pequenos e médios negócios. É um setor que tem o potencial de criar novas oportunidades de emprego e renda, contribuindo para um maior bem-estar social – disse o governador Cláudio Castro.

De acordo com a NuvemCommerce, durante as campanhas especiais para a data, as lojas on-line do estado comercializaram 172 mil itens, valor 22% superior ao registrado no ano anterior (141 mil). O número de pedidos online chegou a 56,6 milhões (+38%). O ticket médio foi de R$ 220.

– Esta é uma prova da qualidade dos produtos fabricados, do empreendedorismo do estado, e um grande estímulo aos empreendedores e fornecedores instalados em território fluminense – destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.

Para Babi Tonhela, especialista em e-commerce da Nuvemshop, os dados mostram que os lojistas online do Rio de Janeiro se destacaram por apresentar um crescimento no faturamento superior ao nacional.

– Isso mostra que os empreendedores estão apostando cada vez mais no online como estratégia para aumentar seu faturamento e alcançar novos clientes – avalia.