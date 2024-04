Dia das Mães promete movimentar o comércio de Barra Mansa

Barra Mansa – Com a chegada do Dia das Mães, o comércio local está se preparando para uma temporada de vendas promissora. Com as temperaturas mais amenas nos últimos dias, a data promete aquecer as vendas e os serviços, e é também uma oportunidade para as empresas locais se destacarem e oferecerem presentes significativos e experiências memoráveis para celebrar as mães.

Considerada uma das melhores datas para os comerciantes, ficando atrás apenas do Natal, em 2024, o Dia das Mães promete ser um destaque no varejo brasileiro, com expectativas favoráveis para os lojistas. Segundo o Índice Antecedente de Vendas do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IAV/IDV), prevê-se um crescimento de 4,9% no volume total de vendas em maio em comparação ao ano anterior, com destaque para o setor de móveis e eletrodomésticos, com previsão de crescimento de 5,0%.

Em toda a cidade, lojas de presentes, floriculturas, restaurantes e spas estão se preparando para receber os clientes em busca do presente perfeito para expressar seu amor e gratidão. Desde buquês de flores frescas até joias artesanais e experiências de bem-estar relaxantes, as opções são variadas e atendem a todos os gostos e orçamentos.

Além disso, muitos estabelecimentos estão oferecendo promoções especiais e descontos exclusivos para o Dia das Mães, incentivando os clientes a apoiarem o comércio local enquanto celebram essa data tão especial.

De acordo com Lilian Panizza, Presidente do Sicomércio de Barra Mansa, Porto Real, Quatis e Rio Claro, a expectativa para esse ano é muito positiva, porque o Dia das Mães é sempre uma época muito importante para o comércio.

“Além do aspecto comercial, de alavancar e aquecer as vendas, essa data é também uma oportunidade para fortalecer os laços familiares”, afirmou Lilian.

Ainda segundo Lilian, neste Dia das Mães, vamos celebrar não apenas com presentes, mas com amor, gratidão e apoio ao comércio local, que desempenha um papel fundamental na comunidade.

“É uma ocasião para reconhecer e honrar todas as mães e suas inúmeras contribuições para nossas vidas”, finalizou a presidente.

De acordo com a Pesquisa Dia das Mães 2024 realizada pela Opinion Box com 2.033 entrevistados em todo o Brasil, 77% deles planejam presentear alguém nesta data, e 11% desses indivíduos pretendem gastar mais de R$ 400 em suas compras.

Os consumidores estão buscando produtos, serviços e promoções tanto em meios digitais quanto físicos, com 42% optando por sites/e-commerce, 33% em lojas físicas, 32% em sites de pesquisa, 26% no Instagram e 24% nos aplicativos das lojas.