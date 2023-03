Dia de Conscientização do Autismo tem sessão adaptada no Cine Araújo - Diário do Vale

Dia de Conscientização do Autismo tem sessão adaptada no Cine Araújo

Matéria publicada em 29 de março de 2023, 11:16 horas

Volta Redonda – Com o intuito de promover o respeito e inclusão de pessoas autistas, o Cine Araújo realiza uma sessão inclusiva no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, dia 2 de abril. A sessão será com o filme Gato de Botas 2, em todas as filiais da rede, às 13h30, com parâmetros adaptados e ingressos no valor de R$10,00.

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é marcado por campanhas em prol do respeito e inclusão de pessoas autistas e em apoio a comunidade, Cine Araújo realiza essa sessão com adaptações especiais para proporcionar melhor experiência para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Devido à hipersensibilidade das pessoas com TEA, as salas terão luzes acesas em toda a exibição, portas abertas para a livre circulação do público da sessão, volume do som ajustado, temperatura mínima dentro da sala de 22°C e sem exibição de propagandas e trailers. Tudo isso como forma de reforçar o compromisso do cinema com a comunidade. Sessões como essas são realizadas mensalmente pelo Cine Araújo, com adaptações especiais, que evitam o desconforto e proporcionam melhor experiência aos autistas.