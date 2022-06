Dia de Santo Antônio: demonstrações de fé marcam atividades em Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de junho de 2022, 22:03 horas

No dia de honra ao ‘santo casamenteiro’, fiéis compareceram à igreja do bairro Saudade

Barra Mansa – Devotos de Santo Antônio acordaram cedo nesta segunda-feira (13), para acompanhar as atividades religiosas na igreja do bairro Saudade, em Barra Mansa. A comunidade cristã tem o santo como padroeiro e seguiu com missas, catequese e adoração ao Santíssimo Sacramento ao longo do dia em honra ao ‘santo casamenteiro’. A prefeitura apoiou a festividade, que aconteceu no entorno da Praça Dom Sebastião Leme até a noite desta segunda.

O pároco, padre Deivi Santana, destacou que a partilha é uma das grandes inspirações que Santo Antônio deixou à humanidade.

– Um dos elementos fortes é cuidar dos pobres e necessitados. Foi um exemplo de que podemos partilhar, mesmo que pouco, com quem não tem nada. Por isso a devoção do pão, que representa o pão nosso de cada dia. Através do alimento, a partilha e a caridade – que não falte para mim e para o outro – destacou padre Deivi.

Ele também explicou como surgiu a devoção ao ‘santo casamenteiro’.

– A história mais conhecida surgiu depois da morte do santo, quando uma jovem humilde não tinha condições de pagar o dote pelo seu casamento. Então, ela começou a recorrer e pedir até que surgiu a inspiração de recorrer a Santo Antônio. Foi quando alguém escreveu um bilhetinho, entregou a ela e disse para ir à mercearia próxima a sua casa. No papelzinho estava escrito mais ou menos assim: coloque este papel na balança e o peso que der, passe em dote para ela. Eis aí o mistério, pois o bilhetinho pesava exatamente o valor do dote que ela precisava para se casar – explicou o pároco.

Quem passou pela igreja de Santo Antônio logo cedo foi Anna Maria de Almeida, de 73 anos. Moradora do bairro Vista Alegre, ela disse que não deixa de assistir a missa em Saudade no dia 13 de junho de cada ano.

– Já recebi muitas graças para mim, minha família e meu esposo, por intermédio de Santo Antônio. Hoje, pela idade, ando bem esquecida e ele me ajuda a achar algo ou lembrar do que preciso – revelou dona Anna, que levou para casa seu saquinho com pães. “Coloco dentro do pote de arroz ou farinha. Não falta nada mesmo, graças a Deus!”.

Missas, vacinação, doação de mudas e festa

A programação religiosa desta segunda-feira foi a seguinte: missa às 7h, às 10h e às 19h (seguida de procissão); bênção solene com o Santíssimo Sacramento, às 17h, seguida de catequese com o tema ‘Eucaristia, o mistério que se celebra’; adoração aconteceu entre uma atividade e outra.

A Secretaria de Saúde promoveu até o meio-dia, ações como vacinação contra Covid-19 e gripe, aferição de pressão e orientação sobre combate ao Aedes aegypti. Também acontece a doação de plantas e árvores nativas da Mata Atlântica, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Já as festividades contaram com comidas típicas, chopes artesanais, feira de artesanato, brinquedos, shows de prêmios e da banda Handmade, encerrando a programação cultural.

Padre Deivi aproveitou para agradecer o apoio do governo municipal na realização da tradicional Festa de Saudade – em honra ao padroeiro da comunidade religiosa.

– Quero registrar minha gratidão ao prefeito Rodrigo (Drable), que apresentou a proposta para concentrar as atividades culturais do município no bairro ao longo desta última semana – concluiu o pároco.