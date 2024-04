Dia do Exército e 213 anos da AMAN serão comemorados neste mês

Resende – Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) completa 213 anos no dia 19 de abril de 2024, dia em que o Exército Brasileiro também celebra 376 anos. Por isso, as atividades estão programadas para todo o mês.

No dia 19 de abril, está programada uma formatura pelo Dia do Exército, no Pátio Duque de Caxias, na AMAN, às 8h. Na oportunidade, serão homenageadas com Medalhas e o Diploma de “Colaborador Emérito” diversas personalidades do meio militar e civil que contribuíram sobremaneira para o Exército Brasileiro.

Já no dia 21 de abril, será realizada uma Exposição de Material de Emprego Militar, no Parque das Águas, em Resende, de 8h às 12h, sendo que às 10h haverá uma apresentação da Banda Sinfônica do Batalhão de Comando e Serviços – Batalhão Agulhas Negras (AMAN). Neste evento, a comunidade poderá estar mais próxima da missão constitucional do Exército Brasileiro e de sua preparação para a defesa da Pátria.

Aniversário da AMAN

No dia do aniversário da academia, 24 de abril, haverá uma formatura em comemoração ao Dia da AMAN, no Pátio Duque de Caxias, na AMAN, às 8h. Durante o evento, serão homenageadas com a Medalha Marechal José Pessôa e com o Diploma “Amigo da AMAN” diversas personalidades do meio militar e civil que contribuíram para a história da imponente organização militar de ensino superior militar, que tem sua origem em 1811.

No mesmo dia (24) às 19h, haverá a apresentação da Banda Sinfônica do Batalhão de Comando e Serviços – Batalhão Agulhas Negras (AMAN), no Teatro General Leônidas, da AMAN. A banda conta com um vasto repertório está sendo preparado para o evento, em que a banda completa 110 anos. Composições da música popular brasileira, além de sucessos internacionais estarão na apresentação, que é aberta ao público, não sendo necessário confirmação de presença. A organização, no entanto, solicita aos presentes que cheguem com 15 minutos de antecedência.

Ainda dentro da programação do aniversário a AMAN, estão previstos outros dois grandes eventos abertos ao público. No dia 27 de abril, às 15h, no Campo de Marte (retão da AMAN) o Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), popularmente conhecido como Esquadrilha da Fumaça, fará uma apresentação especial em homenagem à Academia Militar.

Já no dia 28 de abril, fechando as comemorações dos 213 anos da AMAN, ocorrerá a Corrida Rústica, às 8h, na Seção de Educação Física da AMAN. A Secretaria de Esporte e Lazer de Resende disponibiliza um link para mais informações sobre o evento. https://www.estounessa.com.br/#/evento/corrida-rustica-aman.