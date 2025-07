Dia do Homem: Barra Mansa conscientiza sobre autocuidado masculino

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa promoveu nesta terça-feira (15) uma ação em comemoração ao Dia Nacional do Homem, com foco na conscientização sobre saúde e autocuidado. Organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, o evento contou com um café da manhã no espaço da própria pasta, reunindo servidores municipais.

A iniciativa teve como objetivo sensibilizar o público masculino para a importância dos cuidados com a saúde, enfrentando estigmas que ainda afastam muitos homens de práticas preventivas. A atividade integra um conjunto de ações desenvolvidas ao longo do ano com foco na promoção da saúde integral.

Estiveram presentes o prefeito Luiz Furlani, a secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte, o diretor de Segurança Alimentar e Nutricional, Francisco Américo Nogueira, e a diretora de Direitos Humanos, Tamires Ferreira. A ação também contou com a participação de equipes técnicas da secretaria.