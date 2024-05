Dia do Meio Ambiente: 3,5 mil peixes serão soltos no Rio Paraíba do Sul

Sul Fluminense – Celebrando o Dia do Meio Ambiente, cerca de 3,5 mil peixes serão soltos nas águas do Rio Paraíba do Sul, na próxima terça-feira (4), a partir das 16 horas.

O evento é realizado com o intuito de fortalecer a conscientização sobre a preservação dos recursos naturais.

A iniciativa faz parte de uma parceria entre a ArcelorMittal e o INEA (Instituto Estadual do Ambiente), com o apoio da Prefeitura Municipal de Resende. O local escolhido para a soltura dos peixes é em frente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – Campus Resende.

O evento é aberto ao público e todos são convidados a participar.

A ArcelorMittal, patrocinadora do evento, reforça seu compromisso com a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente através desta ação.