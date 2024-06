Dia do Orgulho LGBTQIAPN+: BM realiza exposição de artistas locais

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), realizou durante a tarde desta sexta-feira (28) uma exposição de obras artísticas em celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, comemorado no dia 28 de junho. Os trabalhos foram apresentados no Centro de Atendimento ao Público LGBTQIAPN+, no Centro.

A data foi escolhida por conta da rebelião de Stonewall – que aconteceu em 1969 nos Estados Unidos – e tem como objetivo reafirmar o sentimento de orgulho sobre as orientações sexuais e identidades de gênero tipicamente marginalizadas e reprimidas, visibilizando sua presença na sociedade e suas reivindicações.

A assistente social da unidade, Vanessa Silva Resende, contou que o objetivo da exposição desta sexta-feira é divulgar e enaltecer os trabalhos artísticos realizados pela população LGBTQIAPN+ do município.

– São obras que envolvem fotografias, quadros, expressões e manifestações artísticas e políticas que rompem com os padrões de gênero e desconstroem estereótipos, além de músicas e apresentações do movimento drag queen. O Dia do Orgulho é importante para conscientizarmos a população que aqui no Centro de Atendimento nós prestamos esse trabalho psicossocial, com profissionais e psicólogos, orientando acerca da garantia de direitos. Trabalhamos com requalificação civil, nome social, hormonização. Esse é o nosso papel, levar a garantia e o suporte para todos que procuram – destacou Vanessa.

O diretor de Proteção Social Especial, Thiago Felix, falou sobre a importância da data e da atividade. “Essa celebração global serve não apenas para celebrar as conquistas históricas da população LGBTQIAPN+, mas também para reforçar a necessidade de continuar lutando contra todas as formas de preconceito e discriminação”, frisou Thiago.

O Centro de Atendimento LGBTQIAPN+ está localizado na Rua Santos Dumont, nº 126, no Centro. O telefone para mais informações é: (24) 99974-0101 ou 0800-1241010.