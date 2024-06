Dia dos Namorados: casais podem fotografar na Alerj

Estado do Rio – O Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, está com uma novidade para os apaixonados. No Dia dos Namorados, 12 de junho, será permitido o ensaio fotográfico de casais no interior do edifício. As fotos poderão ser feitas somente nesta data, das 10h às 17h. Os pedidos de agendamento devem ser enviados para o e-mail [email protected]. É necessário que cada casal leve seu fotógrafo e não há espaços para trocas de roupa.

Projetado em estilo eclético por Archimedes Memória e Francisco Couchet, o Palácio Tiradentes foi inaugurado em 6 de maio de 1926 e tornou-se um importante marco arquitetônico no Estado. O prédio, cuja arquitetura lembra o Grand Palais de Paris, impressiona por sua imponência e elegância. Hoje, o prédio histórico funciona como um polo irradiador de cultura, com eventos gratuitos e visita guiada para a população.

Serviço

Dia dos Namorados Alerj

12 de junho, 10h às 17h

Agendamentos: [email protected]

Palácio Tiradentes

Rua Primeiro de Março s/n – Praça XV

Entrada gratuita