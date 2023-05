Dia Livre de Impostos acontece nesta quinta (25) em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de maio de 2023, 10:05 horas

DLI será no Sider Shopping e no Shopping 33, com produtos sendo vendidos sem valor de tributos

Volta Redonda – Nesta quinta-feira (25), a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) vai promover mais uma edição do Dia Livre de Impostos, o DLI. Desta vez, a ação vai ser no Sider Shopping, das 11h às 20h; e no Shopping 33, das 9h às 18h30min. Coordenada pela CDL Jovem, o objetivo é mostrar tanto para os lojistas quanto para os consumidores, quanto seria o valor de determinados produtos sem os tributos. Em alguns, essa tributação pode chegar a 40%.

O DLI visa conscientizar a população sobre a alta carga tributária praticada no país, uma das mais altas do mundo. Os mascotes famosos da campanha, os “Impostossauros”, que representam o “bicho-papão” dos impostos, também vão estar presentes mais uma vez, para marcar esse protesto na cidade.

A ação não oferece descontos e nem é uma liquidação, conforme explica, o presidente da CDL Jovem de Volta Redonda, Lucas Ribeiro. “Neste dia, o lojista retira o valor do imposto do produto definido por ele para mostrar a diferença ao consumidor, mas ele paga esse tributo. Por exemplo: se um item custa R$ 100,00 e o imposto total representa 30%, o consumidor vai pagar R$ 70,00, mas o lojista ou prestador de serviço vai pagar o que deve ao fisco”, comentou.

A ideia é que as pessoas entendam que se torna cada vez mais urgente no país uma reforma tributária para que a economia possa crescer de forma mais acelerada. “Tanto imposto ainda é um grande entreve à geração de emprego e renda, porque as empresas acabam direcionando boa parte do valor do produto para pagar impostos e o consumidor final também sente isso no bolso. Por isso, desde a criação do DLI, estamos sempre apoiando. As lojas vão ter etiquetas (tags) mostrando quanto custa com e sem impostos e explicar ao cliente essa diferença no valor dos produtos”, afirmou Lucas.

Os diretores da CDL Jovem de Volta Redonda também vão estar nos locais das ações, visando conversar com lojistas e consumidores para reforçar a importância de se combater essas altas cargas tributárias. “O DLI este ano está sendo realizado no dia 25 de maio, porque simboliza a quantidade de dias que trabalhamos, seja como comerciantes ou trabalhadores de uma forma geral, só para pagar impostos. Ou seja, praticamente a arrecadação fiscal representa cinco meses do ano sobre tudo que produzimos. E, este ano, só não foi mais, porque os combustíveis, que estavam com valor menor, com menos impostos, contribuíram para que houvesse uma redução no que foi arrecadado pelos governos”, disse Lucas.

Patrícia Macedo, coordenadora de Marketing do Sider Shopping, reforçou que no Brasil, como a maioria já tem conhecimento, a carga tributária é alta, mas, em geral, as pessoas não se dão conta de quanto de imposto realmente pagam. “O objetivo desta parceria do Sider Shopping com a CDL de Volta Redonda para o Dia Livre de Impostos é justamente mostrar esses valores para nossos clientes e como isso impacta na vida dos lojistas e do próprio consumidor. Com a ação, conseguimos unir as duas pontas, tanto o comerciante, que sofre com os custos para levar o produto ao consumidor, quanto o próprio cliente, que é penalizado pelos altos impostos e paga por isso no preço final do produto. Nossa principal intenção com esse dia é nos unir em uma ação de conscientização e de protesto, para mostrar a insatisfação que temos com a carga tributária de mais de 40% sobre o consumo médio dos produtos, o que faz dela uma das maiores do mundo. Essa é uma ação que serve para despertar em todos os cidadãos a importância de se informar e procurar meios de mudar este cenário. É importante explicar que o lojista vai arcar com o imposto, mas vai reverter esse percentual numa redução do valor final para o cliente apenas para promover esse momento de conscientização. Participarão lojas de diversos segmentos, como: calçados, vestuário, eletroeletrônicos e restaurantes. Acreditamos que a população vai aderir como nos anos anteriores.”, explicou Patrícia.