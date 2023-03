Dia Mundial da Água: Barra Mansa tem distribuição de mudas e palestras - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de março de 2023, 15:24 horas

Com o objetivo de esclarecer e fazer doações de mudas, evento é realizado na Praça da Igreja Matriz

Barra Mansa – Neste Dia Mundial da Água, 22 de março, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, preparou um evento para promover a conscientização da população sobre o uso consciente da água, na praça da Igreja Matriz, no Centro.

O gerente de Reflorestamento de Barra Mansa, Gilson de Assis enfatizou o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente, através do Disque Mudas, para conservar a flora municipal. “Estamos hoje entregando mudas de dedaleiros, ipês amarelos e roxos e amoreiras para os visitantes. Todas estas plantas são importantes para a preservação de nascentes a fim de proporcionar uma qualidade de vida melhor e com dignidade para todos”, contou.

A agente ambiental do Saae-BM, Gabriele Alves, explicou que diversos temas sobre água e meio ambiente foram abordados. “Nós estamos falando sobre o dia da água e a importância da reutilização e da reciclagem sobre a natureza para o nosso município”, disse.

O gerente de Destinação Final de Resíduos Sólidos do Saae-BM, Rafael Cyrne, destacou a importância da preservação dos rios para a saúde da população. “Os resíduos quando despejados de forma indevida, acabam parando nos rios do município, dificultando o tratamento da água e causando enchentes e problemas por toda a cidade”, esclareceu.

Rafael ainda comentou sobre a destinação correta dos resíduos. “Neste Dia Mundial da Água, é necessário que a população conheça a forma correta de destinar os resíduos para diminuir o risco de chegar aos rios e provocar escassez de água. Além disso, é importante garantir que as futuras gerações tenham acesso à água de qualidade”, completou.

A moradora do bairro Morada Verde, Tânia da Silva Rocha, compareceu ao evento e enalteceu o estímulo à preservação ambiental no município. “Eu tenho um sítio e sei da necessidade de cuidarmos do meio ambiente. Sou apaixonada por plantas e adorei ganhar uma muda hoje”, citou.

Palestra

Com foco na Gestão de Recursos Hídricos de Barra Mansa, foi realizada, na terça-feira (21), na Arcelor Mittal, uma palestra sobre o Dia Mundial da Água. A ação foi promovida em uma parceria da empresa com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e ministrada pelo engenheiro hídrico e funcionário da pasta, Caio Herman Teixeira de Oliveira. O evento faz parte das ações do Programa Municipal de Educação Ambiental (PROMEA).

Caio destacou a importância do encontro. “Ações integradas entre órgãos do meio ambiente e empresas privadas são fundamentais para garantir o desenvolvimento sustentável e a preservação dos recursos naturais. Isso permite a adoção de medidas preventivas e corretivas para minimizar os impactos ambientais causados pelas atividades econômicas, bem como a implementação de práticas ambientais responsáveis. Essa colaboração também favorece a criação de políticas públicas mais efetivas e uma relação de confiança entre as empresas e a sociedade”, frisou o engenheiro.