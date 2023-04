Dia Mundial da Criatividade é celebrado em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de abril de 2023, 14:21 horas

Atividades estão sendo realizadas durante todo o dia

Volta Redonda – Ao longo desta quinta-feira (20), Volta Redonda é uma das anfitriãs do maior festival colaborativo de criatividade do mundo, o World Creativity Day (Dia Mundial da Criatividade), que acontece em diversos pontos do município. O evento foi criado em 2014 e tornou-se uma iniciativa global a partir de 2018.

Este ano, o tema abordado é ‘A Era dos Criadores de Impacto’. A programação de Volta Redonda inclui palestras e oficinas de temas variados, como Construção Sustentável; Preparação de Mural; Confeitaria Fácil; Mosaico; Artesanato e Costura Criativa, dentre outros. O objetivo do evento é conscientizar sobre o valor da criatividade como matéria-prima para a solução de problemas.

A líder local do evento é a arquiteta Daniela Alvarenga, que convidou anfitriões para tornar esse momento diverso e interessante para todos os públicos. São eles: a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda, a Associação de Mulheres Maria Crioula, o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) , a Secretaria de Cultura, a Singular Arquitetura, e o Vírgula HUB de Inovação VR.

A arquiteta Daniela Alvarenga é a líder local do evento

Foto: Divulgação