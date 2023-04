Dia Mundial da Infância é comemorado em Angra - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de abril de 2023, 10:54 horas

Mais de 100 crianças e adolescentes do Projeto Social Forças no Esporte (PROFESP) estiveram presentes no Estádio Municipal Jair Carneiro Toscano de Brito

Angra dos Reis – O Dia Mundial da Infância foi comemorado com muita festa em Angra dos Reis. A data foi celebrada no dia 21 de março, mas este sábado (01) foi o dia escolhido pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania e a Secretaria Executiva de Assistência Social, por meio da Coordenação de Políticas Públicas para a Infância, para a comemoração. Mais de 100 crianças e adolescentes integrantes do Projeto Social Forças no Esporte (PROFESP) estiveram presentes no Estádio Municipal Jair Carneiro Toscano de Brito, onde foi realizado o evento.

– Nós estamos comemorando uma data muito importante, pois fala da conquista de direitos para infância, e a secretaria tem desenvolvido vários trabalhos com as crianças. Hoje, estamos neste evento com saúde bucal, atendimento médico e recreação, para que a gente possa de alguma forma estar próximo dessas crianças. Tivemos inclusive um momento de escuta, onde elas contaram o que desejam para o futuro da cidade – disse Fábio Macedo, coordenador de Políticas Públicas da Infância, da Secretária de Desenvolvimento Social.

– Nosso objetivo é avançar nas políticas públicas voltadas para a primeira infância de forma integrada, envolvendo várias secretarias. Cuidar das nossas crianças, é construir o futuro da nossa cidade – concluiu Eduardo Sampaio, secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania

As crianças que estiveram presentes hoje no evento fazem parte do (PROFESP), que é um projeto que acontece no Colégio Naval e envolve estudantes, com idades entre 7 e 17 anos, em várias atividades cívico-militares e esportivas, com o objetivo de democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte. O programa ainda visa promover desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens como fator de formação da cidadania e melhoria de qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.

A Marcia Cristina, moradora do bairro Camorim Grande foi conferir o evento com a filha, Jamyli Vitória, de 9 anos, que também participa do PROFESP e ficou encantada com a programação.

– Esse evento de hoje está sendo maravilhoso para as nossas crianças. Um dia de recreação, as crianças estão amando, ficam muito felizes em participar de um projeto assim, completo e maravilhoso – comentou Márcia.