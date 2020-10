Dia Nacional da Juventude será realizado no domingo, dia 25

Matéria publicada em 20 de outubro de 2020, 08:27 horas

Pela primeira vez evento será realizado na versão online

Diocese- Para os jovens da Diocese de Barra do Piraí/Volta Redonda que estão dispostos a participar de uma experiência nova e gratificante, neste próximo domingo, dia 25, será realizado a edição 2020 do Dia Nacional da Juventude (DNJ).

Devido a pandemia do coronavírus, pela primeira vez o evento será realizado na versão online e com transmissão nas redes sociais da diocese.

O Dia Nacional da Juventude desse ano terá como tema: “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso” e lema: “Eu vim para que todos tenham vida” João (10,11).

De acordo com a organização do evento, a programação começa logo cedo.

Durante a parte da manhã, em todas as paróquias e setores das regiões pastorais, os jovens promoverão a coleta de alimentos não perecíveis como gesto concreto de solidariedade nesse tempo de pandemia.

A partir das 14 horas começa a live com apresentações de bandas das diversas expressões juvenis da diocese, roda de conversa e adoração ao Santíssimo. Logo em seguida o encerramento com a Santa Missa, presidida pelo bispo diocesano dom Luiz Henrique, às 18 horas.

Em preparação para o Dia Nacional da Juventude, no mês de outubro foi realizado algumas lives que aconteceram todo sábado do mês de outubro, às 16 horas.

No dia 3/10: Live “Christus Vivit” “O Sínodo da Juventude” “Cristo Vive” – Participação de dom Gilson Andrade da Silva – bispo de Nova Iguaçu / RJ

No 10/10: Live “Santa Dulce dos pobres, inspiração para as juventudes” – Participação de irmã Maria Zorzal Caliman (Filha de Maria Auxiliadora)

No 17/10: Live História dos DNJs – uma caminhada com as juventudes de nossa Diocese – Participação de Padre Paulo Sérgio Almeida – Coordenador Diocesano de Pastoral.