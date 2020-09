Dia Nacional da Juventude terá ‘Momento Cultural’ como destaque

Matéria publicada em 23 de setembro de 2020, 12:18 horas

Diocese- A Pandemia mexeu com os planos do mundo inteiro, principalmente no caso dos eventos que tiveram suas datas adiadas ou foram adaptados para o modelo on-line.

E como consequência das medidas restritivas contra o coronavírus, esse ano o Dia Nacional da Juventude (DNJ) terá sua primeira edição de forma totalmente virtual, por meio de lives.

De acordo com a organização do evento, esse ano, o evento na diocese contará com uma novidade nos intervalos das transmissões: O Momento Cultural.

Durante os intervalos serão exibidos vídeos de grupos de jovens apresentando diferentes tipos de arte.

Aqui os interessados em participar encontram um formulário para os grupos que se desejam enviar um vídeo. Pode ser uma apresentação de dança, música, teatro ou leitura de poesia, a categoria é livre, o importante é participar!

Lembrando que o vídeo deverá ser relacionado ao tema do DNJ 2020 “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso”, e com o lema “Ouviu e junto com eles caminhou” (Lc 24, 15-17).

O vídeo pode ser enviado até o dia 10 de outubro e deve ter de 3 a 5 minutos.

As inscrições são limitadas, portanto não perca tempo e se inscreva. As inscrições são limitadas e o o material dos candidatos deve ser enviado para setorjuventudedbpvr@gmail.com.

Se você faz parte de algum grupo da diocese já manda uma mensagem para os seus amigos. Sejam criativos e participem!