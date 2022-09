Dia Nacional dos Surdos é celebrado em VR com entrega de carteirinhas de identificação

Matéria publicada em 26 de setembro de 2022, 18:23 horas

Documento contém informações pessoais do usuário e busca facilitar o dia a dia de pessoas com deficiência

Volta Redonda- Nesta segunda-feira (26), Dia Nacional do Surdo, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) realizou uma entrega simbólica de carteirinhas de identificação para deficientes auditivos ou surdos da cidade. Ao todo, 17 pessoas receberam o documento, que deve ser entregue a 290 inscritos na SMPD. O objetivo é facilitar, principalmente o atendimento em saúde, de surdos do município. A entrega foi feita no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto.

O documento de identificação conta com o nome, endereço, tipo sanguíneo e deficiência, número do cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), entre outras informações. A carteirinha vai funcionar em conjunto com a capacitação de funcionários públicos no atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou surdas. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é a primeira beneficiada pela ação.

“Uma iniciativa muito legal. Só tenho que agradecer ao pastor e a todos da Secretaria da Pessoa com Deficiência que tanto têm trabalhado em prol deste público. Volta Redonda tem avançado a cada dia, graças a iniciativa do secretário Washington Uchôa. É motivo de muito orgulho para nós contarmos com uma secretaria que trata com carinho as pessoas com deficiência. Pretendemos avançar muito mais, com a construção de uma sede própria, mais dois ônibus adaptados para poder melhorar o atendimento a vocês. Agradeço a vocês por acreditarem no nosso projeto”, disse Neto aos presentes.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, também elogiou o prefeito. “O senhor e essa sensibilidade que tem com todos, em especial às pessoas com deficiência, fazem a diferença. Para nós é um dia muito feliz, pois isso vai ajudar muito no dia a dia dessas pessoas com deficiência auditiva”, disse Uchôa.

Uma das alunas do curso de Administração do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase) para pessoas com deficiência, promovido em parceria com a SMPD, Angélica Sampaio, pediu a palavra, e em Libras (Língua Brasileira de Sinais), agradeceu a todos os avanços feitos pela prefeitura na acessibilidade da comunidade surda de Volta Redonda.

“Eu agradeço o apoio do prefeito Neto, de toda a equipe da secretaria, dos intérpretes, que estão sempre nos apoiando. Sem dúvidas contar com este apoio é uma porta de entrada para termos acesso a várias oportunidades. Muito obrigada, prefeito, de coração, parabéns”, agradeceu.

A entrega das carteirinhas contou com a participação dos intérpretes de Libras, Douglas Vilas, Jairo Nunes, as professoras Sandra Duarte e Juliane Brizola, além da coordenadora do curso de Língua Portuguesa Através de Narrativas, destinado às pessoas surdas, Eliete Guimarães. Os vereadores Paulinho AP e Vampirinho também estiveram presentes.