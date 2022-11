Diabetes vem alcançando cada vez mais crianças e jovens - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de novembro de 2022, 13:10 horas

Secretaria de Saúde alerta para o aumento da doença em todas as faixas etárias

Estado do Rio- Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a Diabetes vem alcançando cada vez mais crianças e jovens, e preocupada com este aumento da doença, a secretaria de saúde quer reforçar as ações de prevenções no Dia Mundial da Diabetes, 14 de novembro.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a data serve para lembrar sobre a importância de prevenir e manter o controle da doença, que vem alcançando cada vez mais crianças e jovens, além de outras faixas etárias.

Ressaltando a importância da prevenção, o tema adotado para as campanhas dos anos de 2021 a 2023 é “Acesso aos Cuidados do Diabetes”. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) aponta estratégias de proteção para evitar a doença e frisa a necessidade da manutenção do autocuidado para a qualidade de vida, o controle da glicemia e a proteção da saúde.

A nutricionista Eralda Ferreira, coordenadora de Vigilância e Promoção em Saúde da SES, lembra que os cuidados devem começar ainda na gestação. Adotar uma alimentação saudável e atividades físicas rotineiras é fundamental para evitar o sobrepeso e obesidade, além de prevenir o diabetes gestacional. O acompanhamento médico ajuda a manter o ganho de peso adequado na gravidez, priorizando o consumo de alimentos saudáveis, como verduras, legumes, fontes de proteínas, como ovos, carnes, peixes, leite e frutas, assim como o tradicional arroz com feijão.

– Esses hábitos favorecem inclusive a alimentação da criança, que deve ser iniciada com o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, o que também previne a obesidade infantil e reduz o risco de diabetes. Após este período, a introdução alimentar de sabores diversificados deve estimular o consumo de frutas, legumes e frutas, favorecendo a criação da cultura alimentar para que crianças e adolescentes se desenvolvam com hábitos alimentares saudáveis, deixando alimentos menos saudáveis, os ultraprocessados, para consumo eventual, fora da rotina do dia a dia – explica a especialista.

– O agravamento e descontrole da doença podem levar até mesmo a amputações dos membros inferiores, perda da visão, que podem ser evitadas com cuidados preventivos e acompanhamento com equipe multiprofissional. Por isso, o ideal mesmo é evitar que a doença se instale. Caso já tenha se instalado, deve-se focar na adesão ao tratamento prescrito pelo médico, aos cuidados orientados pela enfermagem para os pés, e refeições prescritas pelo nutricionista, evitando o jejum e o descontrole da glicemia, o açúcar que circula no sangue – orienta Eralda.

Nova medicação no SUS

A Secretaria, por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (SAFIE), adquire e distribui, desde agosto, o dapaglifozina aos usuários do Sistema Único de Saúde por meio da Farmácia Estadual de Medicamentos Especiais, do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione e outros polos presentes no estado. O medicamento é mais uma opção para o tratamento da diabetes tipo 2, que é a mais comum e geralmente atinge pessoas com sobrepeso e acima dos 50 anos.