Diabéticos defendem Centro de Referência para tratamento da doença

Matéria publicada em 6 de julho de 2021, 09:05 horas

Barra Mansa – A implantação de um Centro de Referência para Diabetes vem sendo apontada como alternativa para garantir os cuidados aos pacientes acometidos pela doença que, somente nos últimos meses, representa um crescimento de pelo menos 40% dos casos. Os dados, ainda em checagem, estão sendo levantados pela Adibam (Associação dos Diabéticos do Sul Fluminense). O alerta da entidade vai mais longe e aponta que, somente em Barra Mansa, pelo menos entre 10 a 15% dos novos casos da doença sejam entre jovens.

– É uma doença que vem crescendo no mundo todo e merece nossa atenção – ressaltou o médico e secretário municipal de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, apontando entre os fatores que contribuem para o aumento dos casos estresse, ansiedade, maus hábitos alimentares, obesidade, entre outros fatores que se agravaram com a pandemia. “Tudo ficou muito mais complicado com a covid-19”, completou o médico, afirmando que o Centro de Referência para Diabéticos será um dos assuntos na pauta de trabalho da saúde para o segundo semestre deste ano.

Pelo projeto proposto pela Adibam, o Centro de Referência para Diabéticos passará agregar, em um mesmo local, todos os especialistas envolvidos no tratamento e prevenção da doença. O objetivo é acelerar os atendimentos e a realização de exames de rotina a fim de evitar o agravamento da doença. “Dependendo do caso a diabetes vem com força e se não for cuidada pode levar a sequelas graves como cegueira ou até mesmo a amputação de membros”, completou a presidente da Aibam, Maria Eterna Quintão.