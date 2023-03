Diário Cultural - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de março de 2023, 09:56 horas

Sul Fluminense

Quem tiver um instrumento e quiser mostrar seu talento poderá fazê-lo neste sábado (1º), na Cervejaria Paranoide, em Volta Redonda. A ‘2ª Roda de Choro da Paranoide’ acontece a partir das 15h e contará com a presença do grupo ‘Regional Café com Choro’ (foto). A entrada é franca e haverá promoção de chopps de 473ml a R$ 10. Outras informações pelo telefone (24) 98175-6639.

Volta Redonda

Sexta – 31/03 – Exibição do filme ‘Close’, dirigido por Lukas Dhont, com Eden Dambrine e Gustav De Waele. Gênero: drama. Sessão às 18h20.

Classificação: 12 anos. Ingressos à venda na portaria.

Teatro Gacemss – R. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga, 315 – Vila Santa Cecília.

Informações: (24) 3343.1770

Sexta – 31/03 – Exibição do filme ‘A Baleia’, dirigido por Darren Aronofsky ,com Brendan Fraser. Gênero: drama. Sessão às 20h30. Classificação: 16 anos. Ingressos à venda na portaria.

Teatro Gacemss – R. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga, 315 – Vila Santa Cecília.

Informações: (24) 3343.1770

Sexta – 31/03 – Festa com Yantra + Paola Ribeiro +Sarine + Sue + MNTH, a partir das 21h.

Classificação: 18 anos.

Estúdio Borra – Avenida Júlio Caruso, 679, Belmonte.

Sexta – 31/03 – Festa ‘Sexta Pop – Furacão 2000’. Line-up a ser divulgado. A partir das 22h30.

Classificação: 18 anos. Ingressos antecipados à venda no Sympla. É obrigatória a apresentação de documento com foto.

Auê House – Rua São João, 213, Centro.

Sábado – 01/04 –Exibição do curta-metragem ‘Último Domingo’, filme premiado no Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, às 19h.

Classificação: Livre. Entrada franca.

Teatro Gacemss – R. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga, 315 – Vila Santa Cecília.

Informações: (24) 3343.1770

Sábado – 01/04 – 2ª Edição de Roda de Choro. Para participar, basta levar seu instrumento. A partir das 15h.

Classificação: Livre. Entrada franca.

Cervejaria Paranoide – Rua Dep. Geraldo Di Biase,666, Aterrado.

Sábado – 01/04 – Especial Red Hot Chilli Peppers, com Pedro Moraes & Banda, a partir das 22h.

Classificação: 18 anos. Ingressos antecipados à venda no Sympla.

Pianos Bar Embaixador – Travessa Luiz Antônio Félix, 40, Centro.

Sábado – 01/04 – Festa ‘A Culpa é do meu Signo’, com DJs Bella + Megan + Genesttra + Bruno Léo + Vic + Sandrinho, a partir das 22h30.

Classificação: 18 anos. Ingressos antecipados à venda no Sympla. É obrigatória a apresentação de documento com foto.

Auê House – Rua São João, 213, Centro.

Valença

Sexta – 31/03 – Show ‘Zigue – Zague’ com a cantora e violinista Luísa Lacerda, às 20h.

Classificação: Livre. Entrada franca.

Teatro Rosinha de Valença, SESC Valença – Avenida Professora Silvina Borges Graciosa, 44, Belo Horizonte.

Resende

Sexta – 31/03 – Show com João Aguiar (indie, pop e mpb) + DJ Carlos Braz (grunge, punk, pós-punk e indie). A partir das 21h.

Classificação: 18 anos.

Casa do Fralda – Rua do Rosário, 1255, Centro.

Sábado – 01/04 – 15ª Caloucura da UERJ, com FP do Trem Bala + DJ Wellington + Os Clandestinos, a partir das 23h.

Classificação: 18 anos.

Celeiro – Avenida Tenente-Coronel Adalberto Mendes, 269, Manejo.

Itatiaia

Sábado – 01/04 – Festa ‘Na loca da Pedra’, com Sambada de Coco (Mestre Adiel Luna + Pedra Sonora), Coco de Toré (Fakhô) e Forró Pé de Serra (Grupo Tríade). A partir das 20h.

Classificação: Livre. Ingressos à venda no Sympla.

ECOAR, Espaço de Conexão e Arte – Rodovia Dr. Rubens Tramujas Mader, Jardim Martineli.