Diário Cultural

Final de semana chegando e a região está cheia de eventos rolando a partir desta sexta-feira (28). Um dos destaques é a dupla Noelle &Junior (foto), que se apresenta com o melhor do sertanejo hoje à noite no Vitória Restaurante e Choperia, em Volta Redonda. Em Barra Mansa, a festa vai ficar por conta do ‘Samba do Mulato – Edição Especial Cortejo de Jorge’ neste domingo (30), a partir das 12h, no Galpão Cultural, em Barra Mansa. Gostou? Pois tem mais! Confira e escolha o seu rolê!

Sexta – 28/04

Volta Redonda

Show com Noelle & Junior

Horário: a partir das 19h

Local: Choperia Vitória – Av. Min. Salgado Filho, 425, Aero.

Show com Erik Fabiano Trio

Horário: a partir das 20h

Local: Hays Cervejaria – R. Marcílio Dias, 353 – São João.

Reservas pelo WhatsApp (24) 99327.3524

Baile Gótico | Rock, Emo, Indie

Horário: a partir das 22h

Line-up: DJs Genesttra, Vic, Bella + Megan, Sandrinho

Local: Auê House – Rua São João, 213, São João.

Classificação: 18 anos.

Sábado – 29/04

Volta Redonda

Show com PH Trio

Horário: a partir das 20h

Local: Hays Cervejaria – R. Marcílio Dias, 353 – São João.

Reservas pelo WhatsApp (24) 99327.3524

Festa Emo Never Dies |Especial Green Day, Blink 182 , Fall Out Boy

Horário: a partir das 22h

Local: Pianos Bar Embaixador – Travessa Luís Antônio Félix, 40, Centro.

Classificação: 18 anos.

Resende

Show com Major RD

Horário: a partir das 22h

Local: R6 Club – Rua do Rosário, 1356 Centro.

Classificação: 18 anos.

Domingo – 30/04

Barra Mansa

Samba do Mulato – Edição especial Cortejo de Jorge

Show com Juremeiros e Sorriso Aberto

Horário: a partir de 12h

Local: Galpão Cultural – Rua José Hipólito, 296, Centro (entrada pela Travessa Jonas Salk, s/n).

Ingressos à venda no Sympla.