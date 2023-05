Diário Cultural

Matéria publicada em 5 de maio de 2023, 10:22 horas

Finalmente sextou! E aí, já decidiu o que fazer no fim de semana? O DIÁRIO DO VALE selecionou alguns dos melhores eventos da região para que você possa escolher o melhor rolê – seja com o crush, com os amigos, com as crianças e até sozinho, por que não? Um dos destaques deste finde é o show da cantora Lexa (foto), que acontece no Clube Comercial, em Volta Redonda, neste sábado (6), a partir das 22h30. Pra quem prefere um programa mais cult, tem exibição gratuita de cinema no Sesc Barra Mansa neste sábado, às 15h. E pras crianças também tem evento: ‘Roni Ficher contra o vilão camaleão’ neste domingo (6), em apresentação única no Teatro Gacemss. Pra quem gosta de uma cervejinha, tem o ‘Piraí Beer Festival’, que rola desta sexta-feira até domingo (7). Gostou? Confira o que há de bom e faça sua escolha! Divirta-se!

Sexta – 05/05

Piraí

Abertura ‘Piraí Beer Festival’

Dia 5 – Show com Sílvio Nogueira (21h)

Dia 6 – Tardezinha do Diogo Senna (16h)

Dia 7 – Julinho Marassi & Guttemberg (20h)

Haverá food trucks e área kids.

Local: Praça da Preguiça, Centro, Piraí.

Volta Redonda

Banda Handmade Rock

Horário: a partir das 20h

Informações e reservas: (24) 99327.3524

Local: Cervejaria Hays – Rua Marcílio Dias, 353, Monte Castelo.

Resende

Dance On Fritz

Atrações: DJs André Neves, Thiago Martins, Raffa Martin, Luã Spíndola, Roan, Max Ascani.

Horário: 20h

Classificação: 18 anos.

Local: Pub do Fritz – Avenida das Mangueiras, 518, Penedo.

Fralda Apresenta TXP

Atração: Banda The Xperience Project (grunge, rock progressivo, metal)

Horário: 21h

Local: Casa do Fralda – Rua do Rosário, 1255 C, Centro.

Revoada Open Bar

Horário: 23h

Classificação: 18 anos

Local: R6 Club – Rua do Rosário, 1356, Centro.

Penedo

Blues In The Woods

Horário: 20h

Show com Álamo Leal (country blues ‘30s, ‘40s, ‘50s)

Local: Restaurante Jazz Village – Rua Toivo Suni, 33, Penedo.

Informações: (24) 99330.0168

Sábado – 06/05

Volta Redonda

Resenha do Ciron, com o músico Ciron Silva (Evento Beneficente)

Horário: 14h

Local: Clube Palmares – Rua Paris, 2-134, Entrada pela Av. Roma, Jardim Europa.

Roda de Choro

Horário: a partir das 15h

Local: Cervejaria Paranoide – Rua Dep. Geraldo Di Biase, 666, Aterrado.

Festa Super Auê com show da Lexa (ao vivo)

Horário: 22h30

Classificação: 18 anos

Ingressos à venda no Sympla.com/Auevr

Local: Clube Comercial – Rua Jofre Catapreta, 50, Colina.

Feira Coletivo Circulandô no Cordel

Gastronomia, artesanato, moda e peças autorais

Horário: das 10 às 17h

Local: Calçadão da Avenida Dezessete de Julho, Aterrado, Volta Redonda/RJ.

Barra Mansa

Exibição do filme First Cow – A primeira vaca (2021)

Horário: 15h

Classificação: 12 anos

Local: Sesc Barra Mansa – Av. Tenente José Eduardo, 560 – Ano Bom.

Informações: (21) 24 3324-2807

Entrada franca

Resende

Banda Handmade Rock

Horário: 23h

Classificação: 18 anos

Local: R6 Club –Rua do Rosário, 1356, Centro.

Domingo – 07/05

Volta Redonda

Feijoada da Alegria

Horário: a partir das 13h30

Atrações: Caju Pra Baixo, Juremeiros, Sorriso Aberto, Opsamba.

Local: Clube Comercial – Rua Jofre Catapreta, 50, Colina.

Espetáculo Infantil – Roni Ficher contra o vilão camaleão

Horário: 15h30 (única apresentação)

Classificação Livre

Local: Teatro Gacemss – Rua General Oswaldo Pinto da Veiga, s/n, Vila Santa Cecília.

Resende

Projeto ‘Música na Feira’ (forró e rock)

Horário: a partir das 11h

Atrações: ‘Os Clandestinos’ e ‘Banda Ordinária’.

Classificação: Livre

Entrada franca

Local: Parque das Águas – Jardim Jalisco, Resende.