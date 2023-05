Diário Cultural

Matéria publicada em 19 de maio de 2023, 08:38 horas

O fim de semana chegou com baixas temperaturas. Que tal aproveitar o friozinho e subir a serra? Começa nesta sexta-feira (19) a tradicional ‘Festa do Pinhão’ de Visconde de Mauá, com atrações musicais e delícias gastronômicas derivadas do pinhão. E o melhor: a entrada é franca! A festa acontece até domingo (21), no campo da Associação de Moradores do Lote 10.

Em Volta Redonda, a pedida é a Feijuca do Elon, que acontece na Paranoide neste sábado (20), a partir das 12h, com o samba inestimável da cantora Lorena Arruda (foto). E por falar em samba, no sábado (20) tem show dos Juremeiros na Associação Atlética Banco do Brasil , em Resende, a partir das 14h. Programação é o que não falta! Confira nossa seleção, faça sua escolha e divirta-se!

Sexta – 19/05

Volta Redonda

Show Amazing Tenors in Concert | Sings Bocelli

Com os tenores Henrique Moretsohon, Murilo Trajano e Paulo Paolil

Horário: às 20h

Classificação: Livre

Informações: (24) 3343.1770

Local: Teatro Gacemss – R. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga, 315 – Vila Santa Cecília.

Banda Makuna Jack (Rock), no May Fest

Horário: às 19h

Local: Shopping Park Sul – Rodovia dos Metalúrgicos, 1189, São Geraldo.

Banda Pub 77 (Rock)

Horário: a partir das 20h

Informações e reservas: (24) 99327.3524

Local: Cervejaria Hays – Rua Marcílio Dias, 353, Monte Castelo.

Penedo

Noite do Feed, com DJ Vidal

Horário: a partir das 20h

Informações e reservas: (24) 99828.6588

Local: Pub do Fritz – Av. das Mangueiras, 518, Penedo.

Resende

Bandas Heartlistener e Neon Dharmas

Horário: a partir das 21h

Local: Casa do Fralda – Rua do Rosário, 1255-C, Centro.

Visconde de Mauá

Abertura da Festa do Pinhão

Horário: a partir das 18h

Atrações: Coral do Visconde | Moisés Diniz | Lauro do Bonde | Laila Barros | Ganjah Mountain

Entrada Franca

Local: Campo de futebol da Associação de Moradores do Lote 10.

Sábado – 20/05

Volta Redonda

Feijuca do Elon com Lorena Arruda (samba e MPB)

Horário: a partir das 12h

Local: Cervejaria Paranoide– Rua Geraldo Di Biase, 666, Aterrado.

Erik Fabiano Trio

Horário: a partir das 20h

Informações e reservas: (24) 99327.3524

Local: Cervejaria Hays – Rua Marcílio Dias, 353, Monte Castelo.

Banda Makuna Jack

Horário: a partir das 20h

Local: Cervejaria Paranoide– Rua Geraldo Di Biase, 666, Aterrado.

Espetáculo espírita “Chico Xavier em pessoa”

Horário: às 19h

Classificação: Livre

Informações: (24) 3343.1770

Local: Teatro Gacemss – R. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga, 315 – Vila Santa Cecília.

Queen Tributo com Bohemian Rock Queen Cover

Horário: a partir das 22h

Local: Pianos Bar Embaixador – Travessa Luís Antônio Félix, 40, Centro.

Barra Mansa

1º Chefinho’s Fest

Horário: às 19h

Atrações: DJ 2D | DJ Patrão| DJ Topeira| Dre | Pagode do Juninho

Local: Clube Municipal – Rua Juiz Antônio Ciani, 91 Centro.

Resende

Show com Juremeiros

Horário: a partir das 14h

Classificação: Livre

Local: Associação Atlética Banco do Brasil – Rua das Andorinhas, S/n Morada da Felicidade.

Visconde de Mauá

Festa do Pinhão

Horário: a partir das 13h30

Atrações: Lipe Camargo | Gota Serena | Camafeu | Duda Paiva |Encontro Sertanejo |Os Clandestinos

Entrada Franca

Local: Campo de futebol da Associação de Moradores do Lote 10.

Domingo – 21/05

Volta Redonda

Espetáculo infantil “Uma Aventura Jurássica”

Horários: 11h e 16h

Classificação: Livre

Informações: (24) 3343.1770

Local: Teatro Gacemss – R. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga, 315 – Vila Santa Cecília.

Resende

Projeto ‘Música na Feira’ (pop e rock)

Horário: a partir das 11h

Atrações: Gustavo Figueiredo e Garage 443

Classificação: Livre

Entrada franca

Local: Parque das Águas – Jardim Jalisco, Resende.

Visconde de Mauá

Festa do Pinhão

Horário: a partir das 11h

Atrações: Luciano Jardim | Leon Martins | Família Brito| Dança Viva Mauá | Maracatu | Banda Liberdade |Edson Costa| Zé Vitor e Rael

Entrada Franca

Local: Campo de futebol da Associação de Moradores do Lote 10.