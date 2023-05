Diário Cultural

Matéria publicada em 26 de maio de 2023, 10:04 horas

A atriz Adriana Birolli, conhecida por seus papeis nas novelas ‘Fina Estampa’ e ‘Império’, ambas exibidas pela TV Globo, se apresenta neste final de semana em um dos lugares mais charmosos da região: Visconde de Mauá. Neste sábado (27) e domingo (28), ela protagoniza a comédia ‘Não!’, com texto e direção de Diogo Camargos, no palco do Vale Criativo, que fica na Estrada Mauá – Maringá, em Itatiaia. Os ingressos têm preço único e podem ser adquiridos através do WhatSapp (24) 99233.0880. A classificação indicativa é 12 anos.

Sexta – 26/05

Volta Redonda

Show com Sílvio Nogueira

Horário: a partir das 20h

Informações e reservas: (24) 99327.3524

Local: Cervejaria Hays – Rua Marcílio Dias, 353, Monte Castelo.

Show com Jô & Samuel

Horário: a partir das 21h

Informações e reservas: (24) 98809.0568

Local: Calumma Pub – Rua 33, 120, Vila Santa Cecília.

Show com Gustavo Sabença

Horário: a partir das 20h

Local: Cervejaria Paranoide – Rua Dep. Geraldo Di Biase, 666, Aterrado.

Sábado – 27/05

Volta Redonda

Espetáculo Infantil – ‘Encanto, a Família Madrigal’

Horário: 16h

Classificação Livre

Ingressos à venda na secretaria do teatro.

Informações: (24) 3347.1330

Local: Teatro Gacemss – Rua General Oswaldo Pinto da Veiga, Vila Santa Cecília.

Show com Pub 77

Horário: a partir das 20h

Informações e reservas: (24) 99327.3524

Local: Cervejaria Hays – Rua Marcílio Dias, 353, Monte Castelo.

Show com Figurótico + Dj Pedro Oliveira

Horário: a partir das 19h

Informações e reservas: (24) 98809.0568

Local: Calumma Pub – Rua 33, 120, Vila Santa Cecília.

Festa A Culpa é do Meu Signo

Horário: 22h30

Classificação: 18 anos

Local: Auê – Rua São João, 213 Centro.

Domingo -28/05

Volta Redonda

Show com Pedro Amaral

Horário: a partir das 20h

Informações e reservas: (24) 98809.0568

Local: Calumma Pub – Rua 33, 120, Vila Santa Cecília.

Show com DJ Pamplona + Mameluco Sistema de Som

Horário: a partir das 16h

Informações e reservas: (24) 98138.7763

Local: Cervejaria Hoperários – Rua Jaime Pantaleão de Morais, 438, Aterrado.

Barra Mansa

Espetáculo ‘Circo Sob o Mesmo Teto”

Horário: às 15h

Classificação: Livre

Ingressos à venda na secretaria.

Informações: (21) 24 3324-2807

Local: Sesc Barra Mansa – Av. Tenente José Eduardo, 560, Ano Bom.