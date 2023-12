Diário do Rock: Quando o Lulu veio no Appaloosa

Lulu Santos já fez shows antológicos aqui na região desde os anos 80 até hoje. Lá atrás eram no Ilha Clube, no Comercial. Mas teve um nos anos 90 que não saiu como o esperado. Ocorreu na Boate Appaloosa, em Quatis (RJ). O show acabou antes do previsto e Lulu se recusou a receber qualquer pessoa no camarim, até os donos da casa.

Primeiramente é preciso contextualizar algumas coisas do período. Estávamos na segunda metade da década de 90, por volta de 97 ou 98, o Brasil vivia o auge da Axé Music. A força foi tamanha na década que ela praticamente “mudou” a música do carnaval. Claro que nem em todas as cidades… O do Rio continuou o do samba.

Na minha infância nos anos 80 só se ouvia samba enredo e marchinha nos bailes de carnaval. As bandas que tocavam nestes sabem disso. Foi a partir do estouro da Daniela Mercury que os conjuntos de baile no carnaval começaram a incluir uma música ou outra no repertório. No começo da década de 90 você tinha não mais que quatro músicas de “axé”. Mas no intervalo de um ano isso praticamente quadruplicou. Foi avassalador.

As micaretas e carnavais fora de época surgiram aos borbotões. Depois de o país ter passado pelo estouro das duplas sertanejas e do pagode “Raça Negra”, o país era do “axé”. Bandas de rock e artistas oriundos da década de 80 tiveram de rebolar pra conseguirem continuar em evidência e relevantes.

O Lulu encontrou um caminho a partir de 1994 com uma mudança radical no seu som. Baterias eletrônicas, samples, parcerias com DJs, cantores da nova geração, flerte com o funk, remix, regravações de Tim Maia, As Frenéticas, etc. Em resumo, seu show se transformou num show completamente “dançante”, pra usar um termo antigo e batido.

Era um show que capturava o jovem do momento, renovava o seu público. E deu certo. Uma das músicas que representavam aquela mudança ainda virou tema de “Malhação”, o que só alavancou o processo, no tempo em que a TV tinha muito mais força que hoje. Neste cenário Lulu desembarcou no Appaloosa.

Logo na chegada uma exigência da produção do Lulu fez com que se interditasse o tráfego na subida da entrada, fazendo com que o público desse a volta na cidade pra entrar pela parte de cima da estrada, no sentido contrário. Certamente foram alertados de que o engarrafamento de carros era normal, pois se entrava com o carro e de dentro do carro a gente pagava o ingresso, como acontece nos pedágios.

A produção temia não conseguir sair de lá no momento do fim do show com o caminhão. Finalmente falemos do show. Lulu deu ênfase total nas músicas novas, nas com batidas eletrônicas, “Descobridor dos Sete Mares”, “Se Você Pensa”, “Dancin’ Days”, “Sereia” (a nova com cara de antiga, na onda de “Como Uma Onda”), “Assim Caminha a Humanidade”, “Tudo Igual”, etc.

Resultado: público não comprou a briga. Não reagia como se via nos shows da TV. Tudo que escrevo agora, vale ressaltar, é a partir de uma visão minha “embaçada” e “turva” daquele período. Foi um tempo em que eu tocava na noite de terça à domingo praticamente. Muito desgastante. Os shows a que ia, não os via com atenção ou afinco, foi um tempo “nublado” pra eu ver shows. Estava ali, mas estava por estar. Quando tento me lembrar deste, vem isso: plateia fria e um Lulu não muito disposto a mudar o quadro, como sempre mudou, hitmaker que é do país, colecionador de sucessos. Acabou o show antes do fim e não deu “boa noite”.

A minha percepção foi a de que o público local estava completamente tomado pelo axé. O mesmo Appaloosa que (sem ter shows de fora) enchia no seu auge, com 3 mil pessoas por sábado pra ver os donos da casa, Julinho Marassi & Gutemberg, já tinha visto ali Banda Eva (ainda com Ivete Sangalo), Cheiro de Amor, Araketu, etc.

Pode ser que o Lulu não estivesse num dia bom, pode ser que tenha se decepcionado com a reação fria da plateia, pois chegou a balbuciar algo no microfone “vocês gostam de outro tipo de música aqui, né…”. Nessa ele saiu de fininho e o show acabou antes do previsto. Fato é que Julinho Marassi & Gutemberg prontamente correram pro salão e fizeram um show de encerramento levantando a galera ao som de “Um Certo Alguém”, “Último Romântico”, matando a vontade da galera de ouvir os clássicos do Lulu