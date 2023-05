Diário do Rock

Matéria publicada em 29 de maio de 2023, 17:19 horas

Por Figurótico

A região Sul Fluminense carrega em sua história musical nomes que marcaram gerações de fãs por artistas do rock aqui estabelecidos do presente ou do passado. O passado, aliás, traz momentos que muitos se recordam com carinho e saudade; já outros se esqueceram; e tem aqueles que nem tinham idade pra se lembrar. A memória cultural de uma localidade é essencial na construção de sua identidade, precisa ser preservada e documentada em quanto mais mídias melhor.

Por exemplo: você sabia que um festival chamado “Estação Volta Redonda” trouxe ao Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), no ano de 1990 a Legião Urbana, o Barão Vermelho, o Capital Inicial, os Engenheiros do Hawaii, Uns e Outros, Sandra de Sá, Fagner, Djavan, Os Paralamas do Sucesso e Jimmy Cliff numa mesma semana? Ou que o Cazuza já chegou a cantar no Forte High Dance num festival que foi um fiasco, em 1986, pra poucas pessoas? E que um Dia do Trabalhador em 1991 um palco armado na Praça Brasil contou com Paulinho da Viola, Rosana, Etc e Tal, Volúpia (essas duas locais) e Barão Vermelho?

Sem falar das bandas daqui que já existiram e fizeram história, e outras que ainda seguem fazendo. Tem ideia de quantas? Pra citar algumas do passado: Alto Forno, Ar Cênico, Boca Atentada (primeira banda do Julinho Marassi), Guerrilheiros do Absurdo, Madeira de Lei, Utopia a 4, Pantanal, O Cûmulo…

Há artistas que já ultrapassaram a marca de milhares shows só por aqui. Lembra de quais eram as casas de shows mais emblemáticas dos anos 80 e 90? Quanta gente encheu o Ilha Clube, em Barra Mansa (RJ) nos anos 80 semanalmente pra ver os maiores nome do rock no país naquele momento?

Pois é… Dada a carência de um acervo eletrônico destes shows históricos, de bandas, cantores, festivais que já trouxeram aqui artistas de renome internacional, o jornal Diário do Vale resolveu inaugurar a partir de agora uma coluna semanal para tratar do tema. Serão vídeos narrando essas histórias, textos, imagens, registros históricos/inéditos, contados por quem viu aquilo tudo acontecer. Além de depoimentos de pessoas que participaram, viveram ou simplesmente viram aquilo de perto.

Não apenas isso, mas também trazer para as novas gerações análises críticas das carreiras dos maiores nomes do pop rock nacional. Um mural virtual detalhando cada história de pessoas como Rita Lee (tema da primeira coluna), Cazuza, Raul Seixas, os Titãs que estão fazendo uma turnê de reencontro neste ano por todo o país com todos os ex-integrantes.

Para tal, escolhemos o artista, músico e jornalista Figurótico. Além de uma memória privilegiada que carrega desde os primeiros shows a que assistiu por aqui lá no longínquo ano de 1986, Figurótico é músico com mais de 30 anos de carreira. Só sua banda atual (que carrega seu apelido) já conta 22 anos ininterruptos de estrada, com três CD lançados e mais de 2.000 apresentações por todo o sul do estado neste período.

Sua banda já fez shows especiais acompanhando Sérgio Britto, dos Titãs, Rodrigo Santos (ex-Barão Vermelho), Digão dos Raimundos e Luana Camarah. Já fizeram abertura de shows para Titãs, Ira, Ultraje a Rigor, Lobão, Nando Reis, Os Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, dentre outros. Figurótico também carrega em seu currículo pessoal o fato de ter gravado e excursionado com o Biquini Cavadão em 2014, durante a gravação e turnê do DVD “Me Leve Sem Destino” até 2016, quando fez 115 shows como guitarrista e backing vocal.

Figurótico dedica uma vida ao rock, à música, e por isso agora estará no maior veículo de comunicação do sul do estado do Rio trazendo toda essa bagagem e histórias de bastidores acumulados em mais de 3 décadas de experiência.

