DIÁRIO DO VALE marca presença em lançamento de livro no Rio - Diário do Vale

DIÁRIO DO VALE marca presença em lançamento de livro no Rio

Matéria publicada em 30 de março de 2023, 19:13 horas

Rio – O DIÁRIO DO VALE marcou presença no lançamento do livro ‘Igualdade e Progresso’, do desembargador e pesquisador Wagner Cinelli de Paula Freitas, na noite desta quinta-feira na Livraria da Travessa, no Leblon, no Rio. A obra reúne artigos e outros textos, abordando temas relacionados à violência de gênero e à necessidade de empoderamento feminino. O magistrado incluiu em sua obra um artigo publicado no DIÁRIO DO VALE em 2022. O diretor presidente do jornal, jornalista Luciano Pançardes e o editor Vinicius Ramos prestigiaram o evento.

No texto com o título ‘As Placas de Itatiaia’, datado de 14 de setembro, publicado no jornal impresso e online do DIÁRIO DO VALE, Wagner Cinelli aborda o universo feminino, a Lei Maria da Penha e a violência contra a mulher. Ele pode ser encontrado no livro na página 79.

“A estrada para o atingimento dessa meta é longa. Tanto assim que já se passaram mais de 40 anos desde sua aprovação e a questão segue atual. No Brasil, além de contínuas alterações na legislação penal para maior proteção à mulher, um marco em favor dessa pauta foi a edição da Lei Maria da Penha, em 2006. Fato é que não ficamos um dia sem notícias de tragédias que vitimam mulheres por serem mulheres. Por isso, é necessário insistir no debate até que alcancemos a almejada igualdade. Estudos e pesquisas sobre a violência de gênero contribuem para conhecermos melhor essa realidade e, assim, desenvolvermos políticas públicas eficientes”, escreveu o desembargador em um trecho do artigo.