DIÁRIO DO VALE realiza live pelo Instagram nesta quinta-feira, dia 26, para falar sobre a Black Friday

Matéria publicada em 25 de novembro de 2020, 15:01 horas

Sul Fluminense – Nesta quinta-feira, dia 26 de novembro, o DIÁRIO DO VALE realizará mais uma live em seu Instagram (@diariodovale).

O tema será “Black Friday” e quem conversará com a jornalista Eduarda Paixão sobre o assunto será o secretário de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, Jair Gomes.

Assuntos relacionados ao tema, como vendas online, cuidados em virtude da crise do coronavírus, promoções mais agressivas e falsas ofertas, serão abordados.

O bate-papo começará às 18h.

Participe, mande perguntas e tire suas dúvidas através do Instagram do #diariodovale. No story já tem uma caixinha para você mandar seu questionamento.